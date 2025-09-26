فیصل رحمٰن نے شرٹ کے بغیر ویڈیوز شیئر کرنے کی اصل وجہ بتادی
سینئر اداکار فیصل رحمٰن نے سوشل میڈیا پر شرٹ کے بغیر ویڈیوز شیئر کرنے کی اصل وجہ بتادی۔
فیصل رحمٰن نے حال ہی میں ’365 انٹرٹینمنٹ‘ کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے دلچسپ باتیں کیں۔
اداکار اکثر شرٹ کے بغیر یا نہانے کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں، جن پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ ویڈیوز جنریشن زی کے لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ بھی بالکل عام لوگوں کی طرح ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں انہوں نے پہلوانوں کے ساتھ ایک شوٹ کیا ہے اور اس کی تیاری کی ویڈیو بھی وہ بہت جلد پوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
فیصل رحمٰن نے مزید کہا کہ ان کی ویڈیوز کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن وہ کسی پر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا دباؤ نہیں ڈال رہے۔
ان کے مطابق سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جس تک ہر کسی کی رسائی ہے اور وہ اس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اداکار نے یہ بھی کہا کہ اب لڑکیاں انہیں شادی کے پیغامات نہیں بھیجتیں بلکہ ڈیٹ پر جانے کا کہتی ہیں یا ان کا نمبر مانگتی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ جب وہ 80 کی دہائی میں فلموں میں کام کرتے تھے تو انہیں خون کے لکھے ہوئے لو لیٹرز آتے تھے، لیکن اب لوگ ڈائریکٹ نمبر مانگتے ہیں یا کافی پر چلنے کو کہتے ہیں۔
فیصل رحمٰن نے وضاحت کی کہ وہ اکثر ایسی پیشکشوں سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی عمر پیشکش کرنے والوں کے والدین کے برابر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نئی جنریشن باپ کی عمر کے لوگوں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ اب سوشل میڈیا بھی ان کی پہچان کا ایک اہم سبب بن گیا ہے اور کئی لوگ اس کی وجہ سے انہیں جاننے لگے ہیں۔