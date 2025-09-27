  • KHI: Clear 32.9°C
کراچی: عدالت نے الکرم اسکوائر میں غیر قانونی بس اڈوں پر رپورٹ طلب کرلی

سندھ ہائی کورٹ نے انٹرسٹی بس اڈوں کے قیام کے کیس میں الکرم اسکوائر لیاقت آباد میں غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف درخواست پر ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور ایس پی سینٹرل سے تفصیلات طلب کرلیں۔

سندھ ہائی کورٹ میں الکرم اسکوائر لیاقت آباد میں غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔

عدالت نے غیر قانونی طور پر شہر میں بسوں کے داخلے اور اڈوں کے قیام کے خلاف برہمی کا اظہار کیا۔

جسٹس عدنان اقبال چوہدری نے ریمارکس دیے کہ کہا جارہا ہے شہر میں بس اڈے ختم کردیے گئے ہیں، بسوں کے خلاف کارروائی ہورہی ہے تو اس کا مطلب ہے بسیں شہر میں داخل نہیں ہورہی ہیں۔

درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے شہر بھر سے بس اڈوں کے خاتمے کا حکم دیا تھا، 3 بس اڈے شہر سے ختم کردیے ہیں تاہم الکرم اسکوائر اڈا ابھی چلایا جارہا ہے۔

درخواست گزار نے بس اڈے پر موجود گاڑیوں کی تازہ تصاویر بھی عدالت میں پیش کردیں جس پر عدالت نے ایس پی ٹریفک پولیس سینٹرل سے استفسار کیا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں کارروائی نہیں کی جارہی؟

ایس پی نے موقف اختیار کیا کہ بس اڈے سہراب گوٹھ سے آگے شفٹ کر دیے گئے ہیں، جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کا چالان کیا جاتا ہے، اب تک 500 سے زائد بسوں کے چالان کاٹ چکے ہیں۔

عدالت نے کہا کہ مکمل طور پر بسوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک کیوں نہیں رہے؟

عدالت نے ایس پی ٹریفک سینٹرل کو ہدایت دیں کہ جو اہلکار بسوں کو شہر میں داخل ہونے سے نہیں روکتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔

بعد ازاں عدالت نے 28 اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور ایس پی سینٹرل سے رپورٹ طلب کرلی۔

