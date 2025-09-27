  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 32.3°C
  • ISB: Clear 25.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 32.3°C
  • ISB: Clear 25.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

باجوڑ میں گولا پھٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی

عمر باچا شائع September 27, 2025 اپ ڈیٹ September 27, 2025 05:50pm
— فوٹو: عمر باچا
— فوٹو: عمر باچا

خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل ماموند میں کھیتوں میں پڑا پرانا گولا پھٹنے سے 4 نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ تحصیل ماموند میں کھیت میں پرانا گولا پڑا تھا، اس دوران چند نوجوان وہاں پہنچے جو گولے کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔

پولیس کے مطابق نوجوانوں کے کھیلنے کے دوران گولا پھٹ گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے۔

ڈی ایس پی نیاز خان کا کہنا تھا کہ زخمیوں اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کواٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا جب کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیر ے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کردیا۔

جاں بحق ہونے والوں میں 18 سالہ سجاد ولد مجید عمر 18، 13 سالہ نوشاد ولد سید رحمٰن، 18 سالہ فواد ولد دلبر اور 15 سالہ جواد ولد یوسف شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

بیٹی کی لاش کو 20 سال تک ڈیپ فریزر میں رکھنے والی جاپانی خاتون گرفتار

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025