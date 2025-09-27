  • KHI: Partly Cloudy 26.5°C
  • LHR: Clear 29.4°C
  • ISB: Clear 24.2°C
پنجاب میں آج بلدیاتی نظام ہوتا تو سیلاب سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، ندیم افضل چن

ویب ڈیسک شائع September 27, 2025 اپ ڈیٹ September 27, 2025 08:24pm
—فوٹو: فیس بک
—فوٹو: فیس بک

پاکستان پیپلزپارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ پنجاب میں آج بلدیاتی نظام ہوتا تو سیلاب سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔

لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ندیم افضل چن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) سے اتحاد میں نکتہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات ایک سال میں ہوں گے، آج بلدیاتی نظام ہوتاتو سیلاب سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔

انہوں نے کہا کہ گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا کہا تو ایم ایف کا بہانہ بنایا گیا، کیا آئی ایم ایف آپ کو بے تحاشہ اخراجات سے نہیں روکتا، کیا آئی ایم ایف نے بلدیاتی انتخابات کرانے سے روکا؟

انہوں نے کہا کہ جاتی امرا میں بیوروکریسی کے ساتھ میٹنگ میں فیصلے ہوتے ہیں، کسان کو پیسے نہ دے کر گندم درآمد کر رہے ہیں، گزشتہ سیلاب میں کسانوں کو کچھ نہیں ملا۔

ندیم افضل چن کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہے جس کا اکثر طعنہ ملتا ہے، حکومتی اتحاد کے وقت ہمارے درمیان 14نکات پر معاہدہ ہوا تھا، دکھی لوگوں کی آواز بننا پیپلز پارٹی کا آئین ہے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت صرف بینظیر انکم سپورٹ کے ڈیٹا کا استعمال بینظیر بھٹو شہید کی فوٹو کی وجہ سے نہیں کر رہے۔

ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ لیگی ترجمان نے ٹوئٹ کیا پیکا ایکٹ کے تحت میرے خلاف کارروائی کریں گے، بیوروکریسی کی لڑائی اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر اس لیے میں بات نہیں کر پا رہا، میں کمزور آدمی ہوں، پیکا کے ڈر سے نہیں بولتا۔

انہوں نے کہا کہ پیکا کے ذریعے صحافیوں کی زبانیں بند کی گئی ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران کا بھی جائزہ لیں، چینی کی قلت پر تحقیقات کرالیں، ٹرک کیسے غائب ہوتے ہیں۔

