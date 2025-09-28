پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی والدہ انتقال کرگئیں
مایہ ناز پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی والدہ منزا حسن طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔
اس افسوسناک خبر کی تصدیق نازیہ حسن کے بھائی اور معروف گلوکار زوہیب حسن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے کی۔
زوہیب حسن نے اپنی پوسٹ میں والدہ کے ساتھ اپنی، نازیہ حسن کی اور والد کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی والدہ، ان کی محبت اور ان کی رہنما اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔
منزا حسن کافی عرصے سے ڈیمنشیا کا شکار تھیں اور طویل مدت سے علیل تھیں، ان کی دیکھ بھال زوہیب حسن خود کرتے رہے۔
خیال رہے کہ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئیں، انہوں نے محض 10 برس کی عمر میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ’سنگ سنگ‘ سے شہرت حاصل کی۔
نازیہ حسن کو ایشیا کی پاپ میوزک کی ملکہ کہا جاتا ہے اور ان کی آواز آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
وہ پہلی پاکستانی گلوکارہ تھیں جن کا انگریزی زبان میں گایا گیا گانا ’ڈریمر دیوانے‘ برطانوی میوزک چارٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔
یاد رہے کہ نازیہ حسن 13 اگست 2000 کو صرف 35 برس کی عمر میں کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں، جب کہ ان کے والد مئی 2020 میں دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔