  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 35°C
  • ISB: Sunny 32.3°C
کرکٹ کے بین الاقوامی ٹورنامنٹس کے فائنل میں پاکستان کا بھارت پر پلڑا بھاری

اسپورٹس ڈیسکشائع 28 ستمبر 2025 11:38am
— فائل فوٹو: عرب نیوز
— فائل فوٹو: عرب نیوز

کرکٹ کے بین الاقوامی مقابلوں میں کے فائنل میں پاکستان کو روایتی حریف بھارت واضح برتری حاصل ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے گیارہ فائنلز میں پاکستان نے سات جبکہ بھارت صرف تین بار کامیاب رہا۔

ڈان نیوز کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا فائنل 1985 میں میلبرن میں کھیلا گیا جہاں بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔

اگلے ہی سال 1986 میں شارجہ میں ہونے والے آسٹرل ایشیا کپ کے فائنل میں جاوید میانداد نے وہ تاریخی چھکا لگایا، جس نے پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک وکٹ سے کامیابی دلوائی۔

1991 اور 1994 میں شارجہ میں کھیلے گئے دونوں فائنلز میں پاکستان نے بالترتیب 72 اور 39 رنز سے فتح سمیٹی، 1998 میں ڈھاکا میں ہونے والی 3 فائنلز کی سیریز (سلور جوبلی کپ) میں بھارت نے پہلا اور تیسرا فائنل جیتا جبکہ پاکستان نے دوسرا میچ اپنے نام کیا۔

1999 میں پاکستان نے بھارت کو 2 الگ الگ فائنلز میں شکست دی، بنگلور میں 123 رنز سے اور شارجہ میں 8 وکٹوں سے ملٹی نینشل ایونٹ میں ٹرافی جیتی، اس کے بعد 2007 میں جوہانسبرگ میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ ٹی 20 کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست ہرایا۔

2008 کے کٹ پلے کپ میں پاکستان نے بھارت کو 25 رنز سے مات دی جبکہ 2017 کی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان نے بھارت کو 180 رنز کی عبرتناک شکست دیکر ٹرافی اپنے نام کی ۔

