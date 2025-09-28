  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نیپال نے ویسٹ انڈیز کو ٹی20 انٹرنیشنل میں شکست دیکر تاریخ رقم کردی

اسپورٹس ڈیسکشائع 28 ستمبر 2025 06:11pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

نیپال کرکٹ ٹیم نے سابق عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کو ٹی20 انٹرنیشنل میں شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کرلی، یہ نیپال کی کسی بھی فل ممبر ٹیم کے خلاف پہلی کامیابی ہے۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق نیپال نے شارجہ میں ویسٹ انڈیز کو 19 رنز سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی، یہ نیپال کی کسی بھی فل ممبر ٹیم کے خلاف تمام فارمیٹس میں پہلی کامیابی ہے۔

اس سے قبل نیپال کرکٹ ٹیم نے 2014 میں افغانستان کو ٹی20 میچ میں شکست دی تھی لیکن اُس وقت افغانستان ایسوسی ایٹ رکن تھا۔

نیپال نے ہفتے کو شارجہ میں 3 میچز کی سیریز کے پہلے ٹی20 انٹرنیشنل میں ویسٹ انڈیز کو 19 رنز سے شکست دی۔

سیریز کے پہلے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر نیپال کو بیٹنگ کی دعوت دی، نیپال نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر148 رنز بنائے۔

ویسٹ انڈیز نے ہدف کا آغاز کائل میئرز کے پہلے ہی گیند پر چوکے سے کیا، مگر اس کے بعد سب کچھ بگڑ گیا، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 129 رنز اسکور رنز ہی بناسکی۔

یوں نیپال نے 2 بار کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ چیمپئن ویسٹ انڈیز کو 19 رنز سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کرلی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025