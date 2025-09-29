  • KHI: Partly Cloudy 40.2°C
  • LHR: Clear 34.7°C
  • ISB: Clear 32.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 40.2°C
  • LHR: Clear 34.7°C
  • ISB: Clear 32.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، این ٹی سی اور اگنائٹ کی رائٹ سائزنگ کا فیصلہ

عمید علی شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 03:15pm
اصلاحات سے اداروں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور آئی ٹی و ٹیلی کام سیکٹر میں بہتری آنے کی امید ہے — فائل فوٹو: پی ایس ای بی
اصلاحات سے اداروں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور آئی ٹی و ٹیلی کام سیکٹر میں بہتری آنے کی امید ہے — فائل فوٹو: پی ایس ای بی

وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) کے ذیلی ادارے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ (پی ایس ای بی)، نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن (این ٹی سی) اور اگنائٹ کی رائٹ سائزنگ کا فیصلہ کرلیا گیا، عالمی کنسلٹنگ فرم ایلویریز اینڈ مارسال کی خدمات حاصل کرلی گئی ہیں، فرم اداروں کی اصلاحات پر سفارشات اور تجاویز پیش کرے گی۔

حکومت کی طرف سے اداروں کی رائٹ سائزنگ کا سلسلہ جاری ہے، وزارت آئی ٹی کے ذیلی ادارے پی ایس ای بی، این ٹی سی اور اگنائٹ کی رائٹ سائزنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔

وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے ذرائع نے ’ڈان نیوز‘ کو بتایا کہ پی ایس ای بی، این ٹی سی اور اگنائٹ میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متوقع ہیں، اس سلسلے میں وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے ایلویریز اینڈ مارسال کنسلٹنگ فرم کی خدمات حاصل کرلی ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کنسلٹنٹ فرم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اداروں کی اصلاحات پر سفارشات اور تجاویز پیش کرے گی، این ٹی سی کا حجم 50 فیصد تک کم کرنے کا فیصلہ متوقع ہے۔

وزارت آئی ٹی کے دیگر اداروں میں بھی ساختی تبدیلیاں زیر غور ہیں، اصلاحات سے اداروں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور آئی ٹی و ٹیلی کام سیکٹر میں بہتری آنے کی امید ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025