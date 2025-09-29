  • KHI: Partly Cloudy 40.2°C
  • LHR: Clear 34.7°C
  • ISB: Clear 32.4°C
شوگرملز مالکان کی مخالفت کے باجود مزید ایک لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر جاری

طاہر شیرانیشائع 29 ستمبر 2025 02:35pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

شوگر ملز مالکان کی مخالفت کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے مزید چینی کے درآمد کے لیے اقدامات جاری ہیں، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نےایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کردیا۔

ٹینڈر دستاویزکے مطابق ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے بولیاں 6 اکتوبر تک طلب کی گئی ہیں جو اسی روز ہی کھولی جائیں گی۔

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی درآمد کی مخالفت کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ملک میں کرشنگ سیزن کے آغاز یعنی 15 نومبر تک ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور چینی درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس سے قبل ٹی سی پی نے ایک لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر 23 ستمبر کو کھولا تھا، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کوٹینڈر کے تحت 4 بولیاں موصول ہوئیں تھیں ، ٹی سی پی کو ٹینڈر میں کم سے کم بولی 534.75 ڈالر فی میٹرک ٹن ملی تھی۔

ٹینڈر کے تحت 534.75 سے 568.50 ڈالرز فی میٹرک ٹن بولیاں موصول ہوئیں تھیں ٹینڈر کے تحت لوئس ڈرئیفوس کمپنی سوئٹزرلینڈ نےسب سے کم بولی دی تھی۔

خیال رہے کہ وفاقی کابینہ نےاس سال جولائی میں5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی ،چینی سرکاری سطح پر ٹی سی پی کے ذریعےدرآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وفاقی حکومت نےچینی کی درآمد پر ٹیکسزسے استثنیٰ دے رکھا ہے۔

