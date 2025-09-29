  • KHI: Partly Cloudy 33.6°C
  • LHR: Clear 30.2°C
  • ISB: Clear 23°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.6°C
  • LHR: Clear 30.2°C
  • ISB: Clear 23°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انگلش آل راؤنڈر کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

اسپورٹس ڈیسک شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 07:38pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس ووکس نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس ووکس نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ان کے 14 سالہ شاندار کیریئر کا اختتام ہوگیا، انہوں نے تینوں فارمیٹس میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔

36 سالہ ووکس گزشتہ ہفتے ایشیز اسکواڈ سے ڈراپ کر دیے گئے تھے کیونکہ جولائی میں بھارت کے خلاف پانچویں ٹیسٹ کے دوران کندھے کی انجری کے بعد وہ مکمل فٹنس حاصل نہیں کر پائے تھے۔

انگلش ٹیم کے منیجنگ ڈائریکٹر راب کی نے ایک بیان میں کہا تھا ’کرس ووکس ہماری مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہیں‘۔

اس بیان کے بعد کرس ووکس نے انسٹاگرام پر بیان جاری کرتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

وہ آخری بار اوول ٹیسٹ میں کندھے پر پٹی باندھے 11ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تھے تاکہ اپنی ٹیم کو سیریز جتواسکیں۔

کرس ووکس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرے لیے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا درست وقت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے لیے کھیلنا بچپن کا خواب تھا اور مجھے خوشی ہے کہ وہ خواب پورے ہوئے، 2 ورلڈ کپ جیتنا اور یادگار ایشیز سیریز کا حصہ بننا میرے لیے ناقابلِ فراموش لمحات ہیں۔

واضح رہے کہ کرس ووکس انگلینڈ کی جانب سے 62 ٹیسٹ، 122 ون ڈے اور 33 ٹی20 کھیل چکے ہیں اور مجموعی طور پر 396 وکٹیں حاصل کیں۔

کرس ووکس نے 62 ٹیسٹ میں 2034 رنز بنائے اور 192 وکٹیں لیں جبکہ 121 ون ڈے میچز میں 1524 رنز بنائے اور 173 وکٹیں لیں، اسی طرح 33 ٹی20 انٹرنیشنل میں انہوں نے 147 رنز بنائے اور 31 وکٹیں حاصل کیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025