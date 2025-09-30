  • KHI: Heavy Rain 36.2°C
جنوبی افریقہ کےخلاف ہوم سیریز کیلئے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، 3 نئے کھلاڑی شامل

اسپورٹس ڈیسک شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ September 30, 2025 02:07pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

قومی سلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا، شان مسعود ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے جبکہ 3 نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے، شان مسعود کو کپتان برقرار رکھا گیا ہے جب کہ 3 نئے کھلاڑیوں آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روحیل نذیر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

18 رکن ٹیسٹ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل شامل ہیں۔

عامر جمال، حسن علی، خرّم شہزاد، نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام اور ابرار احمد بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے 30 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کیمپ لاہور میں جاری رہے گا، پہلے ٹیسٹ سے قبل اسکواڈ کو مزید مختصر کیا جائے گا جبکہ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔

