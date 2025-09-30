  • KHI: Clear 29.7°C
ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل اکاؤنٹ سے زیادہ فالوورز

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 30 ستمبر 2025 05:51pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

اداکارہ ثنا جاوید نے اپنے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنائے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جس اکاؤنٹ کے زیادہ فالوورز ہیں، وہ ان کے نام سے بنایا گیا جعلی اکاؤنٹ ہیں۔

ثنا جاوید نے انسٹاگرام اسٹوری میں اپنے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کی اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جعلی اکاؤنٹ کو میٹا کی جانب سے ویریفائی کیسے کیا گیا؟

اداکارہ نے مداحوں کو بتایا کہ وہ مذکورہ جعلی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی کسی بھی پوسٹ کو ری شیئر نہ کریں اور یہ کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ کے خلاف رپورٹ درج کروادی۔

اداکارہ کے مطابق انہوں نے متعلقہ حکام کو بھی اپنے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق آگاہ کردیا ہے، وہ بھی جلد ہی جعل سازوں کے خلاف کارروائی لیں گے۔

ثنا جاوید کے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کو نہ صرف ماہانہ فیس کے عوض ویریفائی کروایا گیا تھا بلکہ حیران کن طور اس کے فالوورز اصل اکاؤنٹ سے بھی زیادہ تھے۔

جعلی اکاؤنٹ میں بھی اداکارہ کی تصاویر استعمال کی جا رہی تھیں جب کہ مذکورہ اکاؤنٹ پر ان کے شوہر شعیب ملک کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی تھیں۔

اداکارہ کے جعلی اکاؤنٹ کے فالوورز کی تعداد 17 لاکھ جب کہ اصل اکاؤنٹ کے فالوورز کی تعداد 12 لاکھ تک ہے۔

اداکارہ کی جانب سے جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی کے بعد ان کے نام سے بنایا گیا جعلی اکاؤنٹ غیر فعال ہوگیا۔

