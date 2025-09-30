  • KHI: Clear 27.8°C
چینل بند کرنے کے کیس میں یوٹیوب ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈھائی کروڑ ڈالر دینے کو رضامند

ٹیک ڈیسک شائع September 30, 2025
—اسکرین شاٹ

اسٹریمنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے خلاف دائر مقدمے کو ختم کرنے کے لیے دو کروڑ 45 لاکھ روپے ادا کرنے کو رضامند ہوگیا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری 2021 کو واشنٹگن میں ہنگاموں کے بعد یوٹیوب کی جانب سے اپنا اکاؤنٹ معطل کرنے کے بعد کمپنی پر مقدمہ دائر کیا تھا۔

امریکی نشریاتی ادارے ’سی این بی سی‘ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں یوٹیوب، فیس بک اور اب ایکس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا کیونکہ ان کمپنیوں نے تشدد بھڑکانے کے الزامات پر ان کے اکاؤنٹس معطل کر دیے تھے۔

کیلیفورنیا کی عدالت میں دائر کیے گئے کیس کے دستاویزات کے مطابق مذکورہ معاہدہ قصور یا ذمہ داری کی قبولیت نہیں بلکہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے تصفیہ ادا کرنا ہے۔

معاہدے کے تحت یوٹیوب مجموعی طور پر 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر ادا کرے گا، جس میں سے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے لیکن انہوں نے مذکورہ رقم نیشنل مال کی بحالی اور وائٹ ہاؤس میں ایک نئے بال روم کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کا حکم دے دیا۔

معاہدے کے تحت ملنے والے باقی 25 لاکھ ڈالر مقدمات دائر کرنے والے دوسرے افراد کو ملیں گے، اس میں سے ایک وہ مصنفہ بھی ہیں، جن کا یوٹیوب اکاؤنٹ کورونا ویکسین سے متعلق غلط معلومات کے الزامات پر معطل کیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ تقریبا دو سال تک معطل رکھنے کے بعد یوٹیوب نے مارچ 2023 میں ان کا اکاؤنٹ بحال کر دیا تھا۔

یوٹیوب سے قبل فیس بک اور ایکس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس معطل کرنے پر تصفیہ کے طور پر خطیر رقم ادا کی تھی، ان پلیٹ فارمز نے بھی ان کے اکاؤنٹس معطل کردیے تھے۔

