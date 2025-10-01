  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Sunny 26.5°C
  • ISB: Rain 23.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Sunny 26.5°C
  • ISB: Rain 23.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں 15دن کی توسیع کردی

ویب ڈیسکشائع 01 اکتوبر 2025 12:27am
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کردی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق ایف بی آر نے جاری پریس ریلیز میں بتایا کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر 2025 تک بڑھا دی گئی ہے، فیصلہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214 اے کے تحت کیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا فیصلہ مختلف تجارتی تنظیموں، ٹیکس بار ایسو سی ایشنز اور عام لوگوں کی طرف سے کی گئی درخواستوں کی بنیاد پر کیا۔

![.]()

قبل ازیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے 30 ستمبر کی مقرر کردہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔

ایف بی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، تاہم شدید مجبوری کی صورت میں کمیٹی کی منظوری سے ٹیکس دہندگان زیادہ سے زیادہ 15 روز کی توسیع حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ واجب الادا ٹیکس 30 ستمبر 2025 تک جمع کرا دیا جائے۔

اعلامیہ کے مطابق یہ خبریں بھی غلط ہیں کہ آئی آر ایس سسٹم سست روی کا شکار ہے، ایف بی آر کا آئی آر ایس پلیٹ فارم مکمل طور پر فعال ہے اور سسٹم بلاتعطل کام کر رہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

3

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

4

سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی کیخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اپنے دو بچوں کے سامنے باپ قتل

7

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

8

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025