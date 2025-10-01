صائم ایوب ٹی 20 کے بہترین آل راؤنڈر بن گئے
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹی ٹوئنٹی کے کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کردی، پاکستانی آل راؤنڈر صائم ایوب دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے، بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان 11 درجے ترقی پاکر 13ویں نمبر پر آگئے۔
آئی سی سی کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق پاکستانی آل راؤنڈر صائم ایوب 4 درجے ترقی پانے کے بعد 241 پوائنٹس کے ساتھ دنیا کے نمبر ون ٹی 20 آل راؤنڈر بن گئے ہیں۔
بھارتی آل راؤنڈر ایک درجہ تنزلی کے بعد 233 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں جبکہ افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی بھی ایک درجہ تنزلی کے بعد 231 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئے ہیں، نیپال کے دپندرا سنگھ ایری 214 پوائنٹس کے ساتھ بدستور 4 نمبر پر براجمان ہیں۔
بلے بازوں میں بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما 926 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ پاکستانی بیٹر صاحبزادہ فرحان 11 درجے ترقی پاکر 13ویں نمبر پر آگئے جبکہ بابر اعظم مزید 2 درجے تنزلی کے بعد 35ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔
آئی سی سی کی جاری کردہ باؤلرز کی ٹی 20 رینک میں بھارت کے ورون چکرورتی تاحال 803 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہیں، نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی بھی بدستور دوسرے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ آسٹریلیا کے ایڈم زامپا 2 درجے ترقی کے بعد 700 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئے ہیں۔
پاکستانی اسپنر ابرار احمد 3 درجے تنزلی کے بعد 686 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر آگئے ہیں جبکہ فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی 12 درجے ترقی کے بعد 635 پوائنٹس کے ساتھ 14ویں نمبر پر آگئے ہیں۔