سونم کپور کے دوسری بار حاملہ ہونے کی افواہیں

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 01 اکتوبر 2025 06:09pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

بولی وڈ اداکارہ اور فیشن آئیکون سونم کپور کے دوسری بار حاملہ ہونے کی افواہیں ہیں، تاہم انہوں نے خود اپنے ہاں دوسرے بچے کی متوقع پیدائش کا اعلان نہیں کیا۔

شوبز ویب سائٹ ’پنک ولا‘ نے اپنی ایکسکلوژو رپورٹ میں بتایا کہ اداکارہ حمل کے ابتدائی تین ماہ کا عرصہ گزار چکی ہیں۔

رپورٹ میں اداکارہ کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اداکارہ اور ان کے دوبارہ والدین بننے کی خبر پر بہت خوش ہیں، تاہم ابھی انہوں نے اپنے ہاں متوقع بچے کی پیدائش کا اعلان نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔

اداکارہ کے دوسری بار حاملہ ہونے کی خبریں سامنے آنے کے بعد شوبز شخصیات نے انہیں مبارک باد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔

سونم کپور کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش اگست 2022 میں ہوئی تھی اور پہلے بیٹے کی پیدائش کے تین سال بعد ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش کی خبریں ہیں۔

سونم کپور نے کاروباری شخص آنند آہوجا سے مئی 2018 میں شادی کی تھی، جس کے بعد اداکارہ لندن منتقل ہوگئی تھیں۔

شادی کے بعد سونم کپور کو اسکرین پر کم ہی دیکھا گیا، تاہم انہیں شوبز تقریبات میں شوہر کے ہمراہ دیکھا جاتا رہا ہے۔

شادی اور پھر پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سونم کپور فلموں سے دور دکھائی دیتی ہیں، تاہم اس باوجود وہ فلموں کی اسکریننگ، ایوارڈز شوز سمیت دیگر تقریبات میں شریک ہوتی رہی ہیں۔

