رشتہ لانے سے روکنے کے لیے شوہر کو ماڈلنگ کی تصاویر بھیج دیں، جیا علی نے اپنی شادی کی کہانی سنادی
ماضی کی مقبول اداکارہ جیا علی نے اپنی شادی سے متعلق دلچسپ انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے رشتہ لانے سے روکنے کے لیے اپنے شوہر کو ماڈلنگ کی تصویریں بھیج دی تھیں۔
جیا علی نے حال ہی میں پروگرام ’سنو تو سہی‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے شادی سے متعلق کئی انکشافات کیے۔
اپنی شادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر عمران ادریس کو چھ سال سے جانتی تھیں، وہ ہانگ کانگ میں کرکٹ کوچ رہ چکے ہیں اور وہاں پاکستانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا انعقاد بھی کرتے تھے، اسی دوران ان کا ہانگ کانگ میں ایک پروگرام کے سلسلے میں عمران سے رابطہ ہوا، اگرچہ پروگرام تو نہیں ہوسکا لیکن دونوں کے درمیان دوستی ہوگئی۔
انہوں نے کہا کہ عمران ادریس کے فیس بک پیغام نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بیرونِ ملک رہنے والے لوگ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے انہیں اپنا ذاتی نمبر بھی دے دیا تھا۔
جیا علی کے مطابق اگلے چھ سے سات سال تک ان کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی، وہ صرف کبھی کبھار میسج کرکے ہانگ کانگ جانے کے بارے میں پوچھ لیتی تھیں کیونکہ انہیں وہاں جانے کا بہت شوق تھا۔
انہوں نے بتایا کہ کافی سال گزر گئے، ایک موقع پر انہیں ایک برانڈ کے لیے چیزوں کی ضرورت پیش آئی تو وہ دوبارہ عمران سے رابطہ کر بیٹھیں، انہی دنوں عمران کے گھر والے ان پر شادی کے لیے زور دے رہے تھے، جس پر عمران نے انہیں پروپوز کردیا۔
اداکارہ نے بتایا کہ پروپوز کرنے کے اگلے ہی دن عمران لاہور سے کراچی ان کے لیے رشتہ لے کر آگئے۔
بعدازاں جیا علی نے انہیں روکنے کے لیے اپنی ماڈلنگ کی تصاویر بھیجیں تاکہ وہ رشتہ نہ لائیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس عمر میں شادی کرنا مشکل ہے اور وہ بیرونِ ملک رہنے والے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن عمران پھر بھی رشتہ لے کر پہنچ گئے۔
انہوں نے بتایا کہ رشتہ لانے سے قبل عمران نے اچانک انہیں بہن کہنا چھوڑ دیا تھا، جس سے انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔
جیا علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے شریکِ حیات کی خواہش کی تھی جو محنتی ہو اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو اور خوش قسمتی سے انہیں ایسا ہی شوہر ملا۔
خیال رہے کہ جیا علی نے 48 سال کی عمر میں 2021 میں پاکستانی نژاد ہانگ کانگ کے صنعت کار، پروفیشنل کرکٹ کوچ اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) یورپ کے عہدیدار عمران ادریس سے شادی کی۔