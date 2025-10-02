اسنیپ چیٹ پر مفت اسٹوریج ختم، اب پرانی تصاویر اور ویڈیوز اسٹور کرنے کیلئے ادائیگی کرنی ہوگی
انسٹنٹ میسیجنگ ایپ اسنیپ چیٹ میں اب مفت اسٹوریج کا دور ختم ہونے والا ہے، جس کے تحت صارفین کو پرانی تصاویر اور ویڈیوز محفوظ کرنے کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔
ایپلی کیشن کی مالک کمپنی اسنیپ نے اعلان کیا ہے کہ اب سے ایپ پر پرانی تصاویر یا ویڈیوز محفوظ کرنے کے لیے صارفین سے فیس لی جائے گی، اس وقت صارفین اسنیپ چیٹ کے ’میموریز‘ فیچر کے تحت 2016 تک کی شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز تک باآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس 5جی بی سے زیادہ میموریز ڈیٹا ہے، انہیں اب اس تک رسائی کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔
اسنیپ نے بی بی سی کو برطانیہ میں لاگو اسٹوریج پلانز کی قیمت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، صرف کہا کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ عالمی سطح پر نافذ کی جائے گی۔
26 ستمبر کو کیے گئے ایک اعلان میں اسنیپ نے بتایا کہ صارفین نے 2016 کے بعد سے اپنے پلیٹ فارم پر ایک کھرب سے زیادہ میموریز محفوظ کی ہیں۔
کمپنی کے مطابق زیادہ تر صارفین کے لیے، جن کے پاس 5جی بی سے کم میموریز ہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن جن کے پاس 5جی بی سے زیادہ میموریز ہیں، یعنی ہزاروں سنیپس، انہیں اسٹوریج بڑھانے اور اپ گریڈ کرنے کے نئے آپشنز فراہم کیے جائیں گے۔
ابتدائی میموریز اسٹوریج پلانز میں 100جی بی، 250جی بی اسنیپ چیٹ+ کے ساتھ، یا 5ٹی بی اسنیپ چیٹ پلاٹینم کے ساتھ شامل ہیں۔
اسنیپ نے وعدہ کیا ہے کہ 5جی بی اسٹوریج کی حد سے زائد کسی بھی میموری کے لیے 12 ماہ کی عارضی اسٹوریج فراہم کی جائے گی۔
ایک ایکس صارف نے مبینہ ادائیگی کے صفحے کے اسکرین شاٹس شیئر کیے، جس میں سب سے سستا پلان 100جی بی اسٹوریج کے لیے ماہانہ 2.99 آسٹریلین ڈالر تھا۔
سوشل میڈیا پر اس اعلان پر منفی ردعمل سامنے آیا ہے اور کئی صارفین نے کہا ہے کہ اگر انہیں اسٹوریج کے لیے ادائیگی کرنی پڑی تو وہ ایپ کا استعمال بند کر دیں گے۔