اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی، انڈیکس ایک لاکھ 68 ہزار پوائنٹس کی بُلند ترین سطح پر پہنچ گیا
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں آج بھی تیزی کے نئے ریکارڈ بن گئے اور 100 انڈیکس ایک لاکھ 68 ہزار 489 پوائنٹس کی بُلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، ٹریڈنگ کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس 2 ہزار 849 پوائنٹس یا 1.72 فیصد اضافے کے ساتھ ایک لاکھ 68 ہزار 489 پوائنٹس پر پہنچا، جو گزشتہ روز ایک لاکھ 65 ہزار 640 پر بند ہوا تھا۔
یاد رہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جاری تیزی کا رجحان تجارتی اور کاروباری برادری کے حکومتی معاشی پالیسیوں پر بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق گزشتہ روز کاروبار کے آغاز پر تیزی کا رحجان رہا اور دوپہر تک 100انڈیکس نے ایک لاکھ 66 ہزار 889 پوائنٹس کی سطح کو عبورکرلیا تھا جب کہ مارکیٹ میں 1013ملین سے زیادہ حصص کا لین دین ہوا جن کی مالیت 40.29ارب روپے تھی۔
بینک آف پنجاب، ورلڈ کال ٹیلی کام اورحیسکول کے سب سے زیادہ حصص کی خرید و فروخت ہوئی۔
علاوہ ازیں، کے ای 30 انڈیکس 400.53 پوائنٹ اضافے کے بعد 51437.19 پوائنٹس اور اسلامی مالیات کا حامل کے ایم آئی 30 انڈیکس 677.65 پوائنٹس کے اضافے سے 247225.06 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔