  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 28.4°C
  • ISB: Clear 23.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Clear 28.4°C
  • ISB: Clear 23.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مخصوص نشستوں کا کیس: آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ

ویب ڈیسکشائع 02 اکتوبر 2025 07:47pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کردیا جس میں کہا گیا ہے کہ فریق بنے بغیر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کو ریلیف ملا جو برقرار نہیں رہ سکتا جب کہ پی ٹی آئی چاہتی تو فریق بن سکتی تھی اور سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظرثانی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کردیا۔

سپریم کورٹ کے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ تمام ججز کا اتفاق تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں تھی اور عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی دونوں اپیلیں متفقہ طور پر خارج کی تھیں جب کہ سنی اتحاد کونسل نے ان اپیلوں کے خارج ہونے کے خلاف کوئی درخواست دائر نہیں کی۔

فیصلے میں کہا گیا کہ کیس کے حقائق کے تناظر میں آرٹیکل 187 کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کا اطلاق کرکے ایسے فریق کو فائدہ دیا گیا جو عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھا جب کہ ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹی فائی کیا گیا اور وہ ریلیف دیا گیا جو آئین کے دائرہ کار سے باہر تھا۔

عدالت نے کہا کہ اکثریتی فیصلے نے ریکارڈ اور آئین کے برخلاف سنی اتحاد کونسل کے بجائے تحریک انصاف کو ریلیف دیا، پی ٹی آئی نے کسی بھی مرحلے پر مقدمے میں فریق بننے کی کوشش نہیں کی اسے جو ریلیف مرکزی فیصلے میں ملا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔

حالانکہ تحریک انصاف اس کیس میں فریق بھی نہیں تھی، نہ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے کوئی درخواست دائر کی، نہ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا، صرف چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدالتی معاونت کے لیے درخواست دائر کی تھی جو فریق بننے کے لیے نہیں تھی۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی تھیں مگر مرکزی فیصلے میں ان جماعتوں کو بغیر سنے ڈی سیٹ کر دیا گیا جو قانون اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔

یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت 8 ججز نے اکثریت کی بنیاد پر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا تھا۔

سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کالعدم ہے۔

واضح رہے کہ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بنچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔

12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا۔

27 جون 2025 کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواستیں منظور کرلیں، عدالت نے مختصر فیصلے میں 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

4

نیتن یاہو کی مداخلت سے غزہ معاہدے کا مسودہ تبدیل، پاکستان کا موقف غیر یقینی

5

ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

6

حماس کی قیادت غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شقوں میں ترمیم کی خواہاں

7

مسابقتی کمیشن نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کی منظوری دے دی

8

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

کارٹون

کارٹون : 2 اکتوبر 2025
کارٹون : 1 اکتوبر 2025