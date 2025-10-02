  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
ویمنز ورلڈکپ: بنگلہ دیش کی پاکستان ویمنز کو بآسانی 7 وکٹوں سےشکست

اسپورٹس ڈیسک شائع October 2, 2025 اپ ڈیٹ October 2, 2025 09:01pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو اپنے پہلے ہی میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

کولمبو میں کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیش ویمنز نے پاکستان ویمنز کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی، بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستان کا 130 رنز کا معمولی ہدف بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر 32ویں اوور میں حاصل کیا۔

پریماداسا سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، پاکستان ویمنز ٹیم 38.3 اوورز میں صرف 129 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی۔

پاکستانی بیٹنگ لائن اپ پہلے اوورز سے ہی مشکلات میں اُس وقت گِر گئی تھی جب بنگلہ دیشی باؤلر معروفہ اختر نے لگاتار گیندوں پر عمیمہ سہیل اور سدرہ امین کو بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ کردیا، وقفے وقفے سے گرنے والی وکٹوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم بڑے سکور تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوسکی۔

رامین شمیم نے 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے اور 17 رنز سکور کرنے والی منیبہ علی کے ساتھ تیسری وکٹ کی شراکت میں 42 رنز کا اضافہ کیا، سدرہ نواز 15 اور عالیہ ریاض 13 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔

کپتان فاطمہ ثنا نے 22 رنز کی اننگز کھیلی، ڈیانا بیگ 16 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہیں۔

بنگلہ دیش کی لیگ سپنر شورنا اختر سب سے کامیاب بولر رہیں انہوں نے صرف 5 رنز دےکر 3 وکٹیں حاصل کیں، معروفہ اختر اور ناہیدہ اختر نے 2،2کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

بنگلہ دیش کی اننگز میں اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے والی روبیعہ حیدر نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 8 چوکوں کی مدد سے54 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔

کپتان نگار فاطمہ نے 5 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے، دونوں بیٹرز نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 62 رنز کا اضافہ کیا جبکہ سبحانہ موستری نے 24 رنز ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔

پاکستان کی طرف سے ڈیانا بیگ، رامین شمیم اور فاطمہ ثنا نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی، پاکستان ویمنز ٹیم اپنا دوسرا میچ 5 اکتوبر کو بھارت کےخلاف کولمبو میں کھیلے گی۔

