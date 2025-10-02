زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر 19 ارب 79 کروڑ ڈالر ہوگئے، اسٹیٹ بینک
پاکستان کے زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر معمولی اضافے سے 19 ارب 79 کروڑ 67 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ 26 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے پاس زرمبادلہ کے ذخائر 14 ارب 40 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے جبکہ 19 ستمبر تک اسٹیٹ بینک کے پاس 14 ارب 37 کروڑ 95 لاکھ ڈالر کے ذخائر تھے۔
مرکزی بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے پاس موجود زرمبادلہ کے ذخائر ایک کروڑ 75 لاکھ ڈالر کی کمی سے 5 ارب 39 کروڑ 63 لاکھ ڈالر رہے، جن کا حجم 19 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 5 ارب 41 کروڑ 38 لاکھ ڈالر رہا تھا۔
واضح رہے کہ 19 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زرمبادلہ کے ذخائر 5 کروڑ 81 لاکھ ڈالر اضافے سے 19 ارب 79 کروڑ 33 لاکھ ڈالر پر پہنچے تھے۔
اس سے قبل 12 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 2 کروڑ 14 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا،اور ان کی مجموعی مالیت 19 ارب 68 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔