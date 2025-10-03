  • KHI: Rain 27.1°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 22.5°C
  • KHI: Rain 27.1°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 22.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ثنا میر کی ویمنز ورلڈکپ کمنٹری پر بھارت کی تنقید، سابق کپتان نے وضاحت دے دی

ویب ڈیسک شائع October 3, 2025 اپ ڈیٹ October 3, 2025 04:38pm
—فوٹو: ایکس
—فوٹو: ایکس

سابق پاکستانی ویمن ٹیم کی کپتان ثنا میر نے ویمنز ورلڈ کپ میں کمنٹری پر بھارت کی جانب سے تنقید کے بعد وضاحت جاری کر دی۔

ویمنز ورلڈ کپ باضابطہ طور پر بھارت میں منعقد ہو رہا ہے، جب کہ پاکستان ٹیم اپنے میچز کولمبو میں ہائبرڈ ماڈل کے تحت کھیل رہی ہے، ثنا میر اس عالمی ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کے کمنٹری پینل کا حصہ ہیں۔

گزشتہ روز بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران، جس میں پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی، ثنا میر نے قومی ٹیم کی کھلاڑی نتالیہ پرویز کے بارے میں کہا کہ ٹیم میں بہت سی نئی کھلاڑی ہیں، جن میں نتالیہ بھی شامل ہیں جو کشمیر، آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور زیادہ تر کرکٹ کھیلنے کے لیے لاہور آتی ہیں۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ثنا میر کے اس تبصرے پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) اور بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کو ٹیگ کرتے ہوئے ثنا میر پر براڈکاسٹ کو مبینہ طور پر سیاسی بنانے کا الزام عائد کیا اور ان کی برخاستگی کا مطالبہ بھی کیا۔

ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ بھارتی صارفین نے سب سے زیادہ تنقید اس بات پر کی کہ ثنا میر نے ابتدا میں ‘کشمیر’ کہا، پھر درست کرتے ہوئے ‘آزاد کشمیر’ کہا۔

بھارت میں جاری تنقید کے بعد ثنا میر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کھیلوں سے وابستہ افراد پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ان کے تبصرے کا مقصد کھلاڑی کے آبائی علاقے کی مشکلات اور ان کے شاندار سفر کو اجاگر کرنا تھا۔

ثنا میر نے کہا کہ بطور کمنٹیٹر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں اور انہوں نے آج دو دیگر کھلاڑیوں کے لیے بھی یہ کام کیا جو مختلف علاقوں سے آ رہے تھے، براہ کرم اسے سیاسی رنگ نہ دیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ فیڈ پر ہمارا مقصد کھیل، ٹیموں اور کھلاڑیوں پر توجہ مرکوز کرنا اور حوصلہ افزا کہانیوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت ہے۔

ثنا میر نے بیان کے ساتھ نتالیہ پرویز کے ESPNCricinfo پروفائل کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں ان کے شہر کا ذکر آزاد جموں و کشمیر کے طور پر تھا، جب کہ موجودہ صفحہ میں شہر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔

انہوں نے پوسٹ میں اس اسکرین شاٹ کو بھی منسلک کیا، جہاں سے وہ کھلاڑیوں کی تحقیق کرتی ہیں۔

یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب مردوں کے ایشیا کپ کے دوران، جو 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوا، بھارتی کرکٹرز نے پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ تینوں میچز میں ہاتھ نہیں ملایا اور بھارت نے ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی بھی قبول نہیں کی، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں۔

رواں سال مئی میں دونوں ایٹمی ہتھیاروں والے پڑوسی ممالک کے درمیان فوجی تنازع کے بعد یہ پہلا ٹورنامنٹ تھا، جہاں دونوں ممالک کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔

اپریل 2025 میں مقبوضہ کشمیر کے پہلگام میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بھارتی اور کچھ غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے۔

بھارت نے الزام پاکستان پر عائد کیا اور آپریشن سندور شروع کیا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے، جن میں فرانسیسی طیارہ رافیل بھی شامل تھا اور اس کارروائی کو ’معرکہ حق‘ کا نام دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025