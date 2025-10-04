پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے سگریٹ بنانے والی کمپنی فلپ مورس کی ڈی لسٹ کرنے کی درخواست منظور کر لی
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) نے سگریٹ بنانے والی بڑی کمپنی فلپ مورس کی انڈیکس سے رضاکارانہ ڈی لسٹ کرنے کی درخواست منظور کر لی۔
یہ بات جمعہ کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں بتائی گئی۔
اس کا ہیڈ کوارٹر اسٹیمفورڈ کنیٹی کٹ میں واقع ہے، فلپ مورس پاکستان میں کام کرنے والی نمایاں تمباکو کمپنیوں میں سے ایک ہے اور اس کی مصنوعات میں مارلبرو، پارلیمنٹ، مورون بائے چیسٹر فیلڈ، ڈپلومیٹ، کے ٹو اور ریڈ اینڈ وائٹ جیسے سگریٹ برانڈز شامل ہیں۔
پی ایس ایکس نے کہا کہ فلپ مورس کو پی ایس ایکس ریگولیشن 5.14 اور سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کی دفعہ 19 (5) کے تحت رضاکارانہ طور پر ڈی لسٹ کیا گیا ہے، مزید بتایا گیا کہ ڈی لسٹنگ پیر 6 اکتوبر سے مؤثر ہو جائے گی۔
پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ’کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جو اسپانسرز کی جانب سے حصص کی دوبارہ خریداری کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔‘
“کمپنی کے اسپانسر اور پرچیز ایجنٹ پہلے ہی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اقلیتی شیئر ہولڈرز کے پاس موجود باقی ماندہ حصص فی شیئر ایک ہزار 300 کی قیمت پر خریدیں گے، اور یہ پیشکش 29 ستمبر 2026 تک کے لیے مؤثر ہے۔’
یاد رہے کہ رواں سال مئی میں وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کو آگاہ کیا گیا تھا کہ فلپ مورس پاکستان کی سب سے بڑی تمباکو کمپنی ہے۔