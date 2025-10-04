  • KHI: Cloudy 30.5°C
پنجاب انسداد نارکوٹکس فورس نے 2 ملزمان کو گرفتار کرکے 7 ٹن افیون ضبط کرلی

ڈان اخبار شائع October 4, 2025 اپ ڈیٹ October 4, 2025 11:03am
سی این ایف نے 2 ماہ میں 7 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد کی ہے۔ —فائل فوٹو: ای پی اے
سی این ایف نے 2 ماہ میں 7 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد کی ہے۔ —فائل فوٹو: ای پی اے

پنجاب انسداد نارکوٹکس فورس (سی این ایف) نے سمبڑیال سیالکوٹ میں کارروائی کے دوران 7 ہزار کلوگرام افیون قبضے میں لینے اور 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق سی این ایف کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق برآمد شدہ افیون کو پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں چرس کی تیاری کے لیے منتقل کیا جانا تھا، ادارے نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

سی این ایف کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران پنجاب سی این ایف نے ٹارگٹ کارروائیوں کے دوران منشیات برآمد کی ہیں، جن کی مارکیٹ ویلیو 7 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد ہے۔

سی این ایف نے کہا کہ وہ منشیات فروش نیٹ ورکس کے خلاف خفیہ معلومات پر مبنی کارروائیاں جاری رکھے گی، تاکہ ایسے مافیاز کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔

واضح رہے کہ رواں سال جنوری وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے آگاہ کیا تھا کہ سال 2024 میں 2 ہزار سے زائد آپریشنز میں 10 ارب ڈالر کی منشیات ضبط کی گئی ہے، نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے کریک ڈاؤن پوری قوت سے جاری رکھا جائے گا۔

اسلام آباد میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہیڈکوارٹرز کے دورے میں محسن نقوی نے کہا تھا کہ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر کثیر الجہتی اقدامات کرنا ہوں گے۔

انہوں نے کہا تھا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ انسداد منشیات کے ضمن میں تعاون بڑھانے کے لیے جلد کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، کانفرنس میں خلیجی ممالک کے اینٹی نارکوٹکس فورسز کے سربراہان کو مدعو کریں گے۔

