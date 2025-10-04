  • KHI: Cloudy 30.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.8°C
  • ISB: Sunny 27°C
  • KHI: Cloudy 30.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.8°C
  • ISB: Sunny 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہانیہ عامر کے مبینہ جعلی بالوں پر تنازع

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 4, 2025 اپ ڈیٹ October 4, 2025 12:11pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

اداکارہ ہانیہ عامر کی جانب سے جعلی بالوں کے ساتھ ملٹی نیشنل شیمپو کمپنی کی تشہیر کے لیے بنگلہ دیش جانے پر تنازع پیدا ہوگیا، بنگلہ دیشی سوشل میڈیا صارفین نے اداکارہ کے انتخاب پر سوالات اٹھا دیے۔

ہانیہ عامر حال ہی میں پہلی بار بنگلہ دیش گئی تھیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے شیمپو کی تشہیر کے سلسلے میں وہاں گئی تھیں۔

ہانیہ عامر کی بنگلہ دیش میں شیمپو کی تشہیر کی متعدد تقریبات میں شرکت اور وہاں مداحوں سے بات چیت کرنے کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں۔

علاوہ ازیں اداکارہ کی جانب سے بنگلہ دیش کے مشہور سیاحتی مقامات کے دورے اور معروف یوٹیوبرز کے ساتھ وہاں کے روایتی کھانے کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں۔

اداکارہ کو بنگلہ دیشی دورے کے دوران شیمپو کی تشہیر کے وقت گھنے اور سیاہ بالوں کے ساتھ دیکھا گیا جب کہ عام طور پر ان کے بال اتنے لمبے اور گھنے دکھائی نہیں دیتے۔

اداکارہ کی جانب سے گھنے اور لمبے بالوں کے ساتھ بنگلہ دیشی دورے کے دوران ہی وہاں کے صارفین نے اداکارہ کے بالوں پر سوالات اٹھائے تھے اور پوچھا تھا کہ ان کے بال اصلی یا جعلی ہیں؟

جعلی بالوں کے ساتھ ہانیہ عامر کو شیمپو کی تشہیر کے لیے منتخب کیے جانے پر اب بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا صارفین نے صرف اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیا بلکہ کمپنی کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھا دیے۔

بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے فیس بک گروپس، انسٹاگرام پیجز سمیت ایکس پوسٹس میں شیمپو بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنی اور ہانیہ عامر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔

بنگلہ دیشی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ شیمپو کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے شیمپو استعمال کرنے سے لڑکیوں کے بال گھنے، سیاہ اور لمبے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ہی تشہیر میں جعلی بالوں والی ماڈل کا انتخاب کیا۔

اسی طرح بعض صارفین نے ہانیہ عامر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ انہیں اپنے بالوں کو دیکھتے ہوئے تشہیری مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا یا پھر اصلی بالوں کے ساتھ ہی مہم کا حصہ بنتیں، انہیں جعلی بال (وگ) لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025