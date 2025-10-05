لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کے باعث نیپال اور بھارت میں 63 افراد ہلاک
نیپال اور پڑوسی ملک بھارت میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 60 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے، حکام کے مطابق امدادی ٹیمیں دور دراز پہاڑی علاقوں میں پھنسے افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق نیپال میں جمعے سے جاری شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں طغیانی ہے اور کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں، نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی ترجمان شانتی مہت نے بتایا کہ اب تک 43 افراد ہلاک اور 5 لاپتہ ہیں، سب سے زیادہ نقصان مشرقی ضلع ایلم میں ہوا جہاں 37 افراد لینڈ سلائیڈز کی نذر ہوگئے۔
ضلعی افسر سُنیِتا نیپال نے بتایا کہ رات بھر جاری رہنے والی بارشوں سے لینڈ سلائیڈز ہوئیں اور کئی سڑکیں بند ہیں، اس لیے امدادی کارکن پیدل راستوں سے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دارالحکومت کٹھمنڈو میں بھی دریاؤں کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہوگیا ہے، فوجی اہلکار ہیلی کاپٹروں اور کشتیوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔
وزیراعظم سوشیلا کرکی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ حکومت ریسکیو اور ریلیف کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، حکومت نے اتوار اور پیر کو عام تعطیل کا اعالن کیا ہے۔
دوسری جانب بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے ضلع دارجلنگ میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈز میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوگئے، بھارتی میڈیا پر دکھائی جانے والی ویڈیوز میں ریسکیو اہلکاروں کو رسیوں کے ذریعے پھنسے علاقوں تک پہنچتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تیز بہاؤ والے پانی نے پلوں اور سڑکوں کو تباہ کر دیا۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دارجلنگ اور اس کے گردونواح میں صورتِ حال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ وہاں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈز کے باعث حالات سنگین ہیں۔
ہر سال جون سے ستمبر تک مون سون کی بارشیں جنوبی ایشیا میں تباہی مچاتی ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حالیہ برسوں میں ان کی شدت، تسلسل اور غیر یقینی پن میں اضافہ ہوا ہے۔
کٹھمنڈو میں قائم انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ نے جون میں خبردار کیا تھا کہ اس سال مون سون کے دوران مقامی آبادیوں کو آفات کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہوگا۔
ادارے نے کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور شدید بارشوں کے باعث پانی سے جڑی آفات جیسے سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور ملبے کے بہاؤ کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔