پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں نمایاں کمی، ترکی کے بعد دوسرا ملک بن گیا

طاہر شیرانیشائع 05 اکتوبر 2025 04:32pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ بلومبرگ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے دنیا بھر میں سویورن ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسری سب سے زیادہ بہتری دکھائی ہے۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیرخزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بلومبرگ کے تازہ ترین اعدادوشمار جاری کردیئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے دنیا بھر میں سویورن ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسری سب سے زیادہ بہتری دکھائی ہے جب کہ بہتری عالمی مارکیٹ میں کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ امپلائیڈ ڈیفالٹ پروبیبلیٹی کے پیمانے سے ناپی گئی۔

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان نے گزشتہ 15 ماہ جون 2024 سے ستمبر 2025 تک میں ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا بھر میں ترکی کے بعد دوسرا نمبر حاصل کیا۔

قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان واحد ابھرتی ہوئی معیشت ہے جس میں پچھلے ایک سال کے دوران ہر سہ ماہی میں مسلسل بہتری دیکھی گئی، پاکستان کا ڈیفالٹ رسک تقریباً 2200 بیسس پوائنٹس کم ہوا۔

خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ یہ کمی بڑے ابھرتے ہوئے ممالک میں سب سے نمایاں ہے، ارجنٹینا، مصر اور نائجیریا جیسے ممالک میں ڈیفالٹ رسک میں اضافہ ہوا ہے۔

مشیر وزیر خزانہ کے مطابق یہ نمایاں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے، جس کی بنیادی وجوہات میں مضبوط میکرو اکنامک استحکام، اسٹرکچرل اصلاحات، قرضوں کی بروقت ادائیگی،آئی ایم ایف پروگرام پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد،ایس اینڈ پی، فِچ اور موڈیز کی جانب سے مثبت ریٹنگ اقدامات شامل ہیں۔

خرم شہزاد نے مزید کہا کہ پاکستان تیزی سے اپنی مالی ساکھ بحال کر رہا ہے اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں ایک مثبت اور پائیدار کریڈٹ اسٹوری کے طور پر ابھر رہا ہے۔

