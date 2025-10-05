  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Rain 23.8°C
  • ISB: Cloudy 19.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعظم کی اے لیول امتحانات میں امتیازی گریڈ حاصل کرنے والی ماہ نور سے ملاقات

ویب ڈیسک شائع October 5, 2025 اپ ڈیٹ October 5, 2025 06:04pm
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی طالبہ ماہ نور چیمہ کو اے لیول امتحانات کے 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔

ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی ) کے مطابق وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے دورہ لندن کے دوران تعلیمی میدان میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر پاکستانی نژاد طالبہ ماہ نور چیمہ سے ملاقات کی۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملاقات کے دوران ماہ نور چیمہ کو شاندار کارکردگی دکھانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ نور چیمہ ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔

شہباز شریف نے ماہ نور کے والدین کو بھی اس کامیابی پر مبارکباد دی اور ماہ نور کے لیے مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

وزیرِ اعظم نے ماہ نور چیمہ کو تحائف بھی پیش کیے، ماہ نور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تعلیمی میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

پنشن میں بڑی تبدیلی، وزارت خزانہ نے نئے شراکتی قواعد نافذ کر دیے

3

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیربالاج ٹیپو کے قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ دبئی سے گرفتار

6

بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا، آئی ایس پی آر

7

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

8

ثنا جاوید کی زندگی کا معصومانہ قصہ صرف میں ہی ہوں، شعیب ملک

کارٹون

کارٹون : 5 اکتوبر 2025
کارٹون : 3 اکتوبر 2025