ریشم کا سید نور پر صائمہ کو فلموں میں ترجیح دینے کا الزام، فلمساز نے خاموشی توڑ دی
فلم ساز سید نور نے ریشم کی جانب سے صائمہ کو فلموں میں ترجیح دینے کے الزام پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنا مؤقف واضح کر دیا۔
سید نور نے حال ہی میں ’دی سنی پوڈکاسٹ‘ میں شرکت کے دوران اداکارہ ریشم کے الزامات کا تفصیلی جواب دیا۔
قبل ازیں ایک انٹرویو میں ریشم نے دعویٰ کیا تھا کہ سید نور نے اداکارہ صائمہ سے محبت کی وجہ سے انہیں فلموں میں کاسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا اور صائمہ کو مرکزی کردار دینے لگے تھے۔
ریشم کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی فلم میں کاسٹ بھی ہوتیں تو صائمہ ہمیشہ مرکزی کردار میں ہوتیں، جب کہ ان کا کردار مختصر ہوتا، ان کے کیریئر کے زوال میں سید نور کا کردار رہا ہے، تاہم وہ ان سے شکوہ نہیں کرتیں کیونکہ وہی انہیں فلم انڈسٹری میں لائے اور وہ اب بھی ان کی عزت کرتی ہیں۔
پوڈکاسٹ میں ان الزامات کے جواب میں سید نور نے کہا کہ اگر ریشم کو کھونا ان کے لیے نقصان تھا، تو پھر وہ خود کو بڑی اداکارہ کیوں ثابت نہیں کر سکیں؟
ان کا کہنا تھا کہ ریشم نے اپنی پہلی پانچ فلمیں ان کے ساتھ ہی کی تھیں جو کہ کامیاب ہوئیں، جن میں سے ’دوپٹہ جل رہا ہے‘ اور ’گھونگھٹ‘ میں ریشم کا مرکزی کردار تھا، جب کہ صائمہ کا کردار مختصر تھا۔
فلم ساز کے مطابق ہر اداکارہ ہر فلم کے لیے موزوں نہیں ہوسکتی، اسی طرح ان کی ہر فلم کے لیے بھی ریشم موزوں نہیں تھیں، اسی لیے انہوں نے دیگر اداکاراؤں کے ساتھ بھی کام کیا۔
سید نور نے کہا کہ جب انہوں نے ریشم کے ساتھ کام کرنا چھوڑا تو ریشم کی کوئی بڑی فلم سامنے نہیں آئی، بلکہ انہوں نے بولڈ کردار کرنا شروع کر دیے، جو کہ ان کے شایانِ شان نہیں تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ ریشم ایک اچھی فنکارہ تھیں، اگر وہ اپنے بھرم کو برقرار رکھتیں تو ایک بہت بڑی اداکارہ بن سکتی تھیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ صائمہ آج بھی انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں، لیکن ریشم کہاں ہیں؟ وہ کیوں کام نہیں کر رہیں؟
سید نور نے مزید بتایا کہ انہوں نے ریشم کے کیریئر اور شخصیت کو بنانے میں بہت محنت کی، لیکن وہ کبھی عوام کے سامنے یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ انہوں نے ان کی تربیت کس طرح کی، کیونکہ یہ ریشم کا بھرم ہے۔
واضح رہے کہ صائمہ نور فلم ساز سید نور کی دوسری اہلیہ ہیں، جب کہ ان کی پہلی شادی مرحومہ رُخسانہ نور سے ہوئی تھی، جن سے ان کے بچے بھی ہیں۔