  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Rain 20.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 16.9°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Rain 20.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 16.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فرانس کے نئے وزیرِاعظم مستعفی، حکومت محض 14 گھنٹوں میں تحلیل

ویب ڈیسکشائع 06 اکتوبر 2025 06:29pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

فرانس کے نئے وزیرِاعظم سیبسٹین لاکورنو نے استعفیٰ دے دیا، اس طرح یہ حکومت جدید فرانسیسی تاریخ کی سب سے کم مدت والی انتظامیہ بن گئی، جس کے نتیجے میں ملک کا سیاسی بحران مزید بڑھ گیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’رائٹرز کے مطابق یہ غیر متوقع استعفیٰ اس وقت سامنے آیا، جب حامیوں اور مخالفین دونوں نے نئی حکومت کو گرانے کی دھمکیاں دی تھیں، سیبسٹین لاکورنو نے کہا کہ ایسے حالات میں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، اس اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور یورو کی قدر میں تیزی سے کمی آئی۔

اپوزیشن جماعتوں نے فوراً صدر ایمانوئل میکرون سے مستعفی ہونے یا پارلیمانی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ بحران سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔

ایمانوئل میکرون کی صدارت کے دو سال میں سیبسٹین لاکورنو پانچویں وزیرِاعظم تھے، وہ صرف 27 دن تک عہدے پر فائز رہے جبکہ ان کی حکومت محض 14 گھنٹے چلی، جو فرانسیسی پارلیمنٹ میں گہرے اختلافات کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یورو زون کی دوسری بڑی معیشت اپنے مالیاتی معاملات درست کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔

آگے کیا ہوگا؟

فرانسیسی سیاست 2022 میں ایمانوئل میکرون کی دوبارہ کامیابی کے بعد سے مسلسل غیر مستحکم ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت یا اتحاد کو پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل نہیں، میکرون کے گزشتہ سال قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کرانے کے فیصلے نے بحران کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ مزید منقسم ہو گئی۔

رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے اب میکرون کے پاس تین راستے ہیں، دوبارہ قبل از وقت انتخابات کرانا، خود مستعفی ہونا، یا کسی نئے وزیرِاعظم کو مقرر کرنا، جو کوئی سیاست دان یا ٹیکنوکریٹ ہو سکتا ہے۔

ایمانوئل میکرون کی مدتِ صدارت مئی 2027 تک ہے، گزشتہ چند مہینوں میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ مستعفی ہوں گے اور نہ ہی نئے انتخابات کرائیں گے، سیبسٹین لاکورنو کے استعفے پر انہوں نے تاحال کوئی عوامی ردِعمل نہیں دیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

2

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

وہ غیر ملکی ایکشن فلمیں جو ہولی وڈ فلموں کو بھولنے پر مجبور کردیں

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 6 اکتوبر 2025
کارٹون : 5 اکتوبر 2025