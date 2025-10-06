ایران افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ فریم ورک میں ترامیم کی تفصیلات سینیٹ قائمہ کمیٹی میں پیش
حکومت نے ایران افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ فریم ورک میں ترامیم کی تفصیلات سینیٹ کی قائمہ کمیٹی تجارت میں پیش کردیں، قائمہ کمیٹی نے ترامیم پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔
چیئرپرسن سینیٹر انوشہ رحمٰن کی زیرِ صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کا اجلاس ہوا۔
اجلاس میں بارٹر ٹریڈ فریم ورک کی حتمی نظرثانی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظوری کے بعد کابینہ کو ارسال کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بارٹر ٹریڈ فریم ورک میں ترامیم تمام متعلقہ وزارتوں وزارتِ خارجہ، وزارتِ خزانہ ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے مشاورت کے بعد تیار کی گئیں۔
ترمیمی فریم ورک کے تحت پاکستان اور ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے، درآمدی اشیا کی فہرست کو درآمد و برآمد پالیسی آرڈرز 2022 کے ساتھ مربوط کر دیا گیا۔
بادینی بارڈر کے حوالے سے کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ 29 ستمبر کے بین الوزارتی اجلاس میں بارڈر کے دوبارہ کھولنے پر اتفاقِ رائے ہوا، جس کے بعد وزارتِ تجارت نے 2 اکتوبر کو وزارتِ خارجہ کو افغان حکام سے سفارتی رابطے کی درخواست کی ہے۔
افغان حکومت کی منظوری کے بعد کسٹمز کلکٹریٹ کوئٹہ کو تین ماہ درکار ہوں گے تاکہ عملے کی تعیناتی اور ضروری انفرااسٹرکچر مکمل کیا جا سکے، حکومتِ بلوچستان کے تعاون سے سڑک، بجلی اور رہائش کی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔
کمیٹی نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ افغان سائیڈ سے ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں جبکہ پاکستانی کی سائیڈ پر پیش رفت جاری ہے۔
کمیٹی نے سفارش کی کہ منصوبے کی نگرانی کے لیے وزارتِ تجارت کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بلوچستان میں تعینات کیا جائے تاکہ بہتر رابطہ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
غیر ملکی بزنس چیمبرز کی رجسٹریشن سے متعلق ترمیم شدہ پالیسی پر گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی نے کہا کہ چین سمیت بعض ممالک کے کاروباری اداروں کو زبان اور رسمی مشکلات کے باعث مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے رجسٹریشن کے عمل کو مزید سہل بنانے کی ضرورت ہے۔