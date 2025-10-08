  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کالا لباس کس کے کہنے پر پہنتے ہیں؟ اقرار الحسن نے بتادیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 08 اکتوبر 2025 01:50pm
—فوٹو: اسکرین گریب (یوٹیوب)
—فوٹو: اسکرین گریب (یوٹیوب)

ٹی وی میزبان اقرار الحسن نے اپنی ہمیشہ کالا لباس پہننے کی عادت سے متعلق دلچسپ وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں وہ کسی پیر کے کہنے پر کالا لباس پہنتے ہیں، لیکن دراصل اس کے پیچھے ایک بالکل مختلف وجہ ہے۔

اقرار الحسن نے حال ہی میں پروگرام ’سنو تو سہی‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے ہمیشہ کالا لباس پہننے کی عادت کے حوالے سے دلچسپ انکشافات کیے۔

انہوں نے بتایا کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پیر کے کہنے پر کالا لباس پہنتے ہیں، لیکن دراصل ایسا بالکل نہیں ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ 2013 کے انتخابات کی ٹرانسمیشن کے دوران انہوں نے اتفاقاً دو تین دن لگاتار کالے کپڑے پہنے، جس پر لوگوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ وہ زیادہ تر کالا لباس پہنتے ہیں، اسی بات نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اب وہ ہمیشہ کالے کپڑے ہی پہنا کریں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی کے چھ سال بطور نیوز کاسٹر گزارے، اس دوران انہیں روز رات سے صبح تک یہی فکر رہتی تھی کہ کون سی ٹائی کس شرٹ کے ساتھ بہتر لگے گی اور کپڑوں کی ریپیٹیشن نہ ہو، تاہم جب سے انہوں نے کالے کپڑے پہننے شروع کیے، وہ اس الجھن سے آزاد ہوگئے کہ صبح اٹھ کر کیا پہننا ہے۔

اقرار الحسن کے مطابق بعد میں انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے عظیم لوگ بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں۔

انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ’ایپل‘ کے بانی اسٹیو جابز ہمیشہ کالے رنگ کی ہائی نیک پہنتے تھے، جب کہ ’میٹا‘ کے بانی مارک زکربرگ بھی 90 فیصد اوقات میں گرے رنگ کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ صبح اٹھ کر کپڑے منتخب کرنے کی جو پریشانی ہوتی ہے، وہ دن بھر کی دوسری پریشانیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن کالے لباس نے انہیں اس مسئلے سے نجات دلا دی ہے۔

اقرار الحسن نے بتایا کہ ہر تین مہینے بعد ان کے کالے کپڑے درزی کے پاس سے سل کر آجاتے ہیں، وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور جب انہیں کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کرکے کسی ایک کا انتخاب کرلیتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

2

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

3

امریکی کمپنی کا پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

6

کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ کے گلوکار وی کی کروسانٹ کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

7

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

8

فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ

کارٹون

کارٹون : 8 اکتوبر 2025
کارٹون : 7 اکتوبر 2025