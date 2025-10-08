سندھ حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے این ڈی سی3 پالیسی کی منظوری دیدی
سندھ حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کےلیے قومی سطح پر طے شدہ پالیسی این ڈی سی تھری کی منظوری دے دی ہے جو صوبے کی تاریخ میں ماحولیات کے تحفظ اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ کے مشیر ماحولیات دوست محمد راہموں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی معاہدے پیرس ایگریمنٹ کے تحت اپنے اہداف طے کر لیے ہیں جن کے مطابق صوبہ سندھ سال 2030 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 50 فیصد کمی کے لیے عملی اقدامات کرے گا جن میں 15 فیصد وسائل اپنے فنڈز سے اور 35 فیصد عالمی تعاون سے پورے کیے جائیں گے۔
اس موقع پر سیکریٹری ماحولیات زبیر چنہ نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ سندھ حکومت نے توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت، جنگلات، پانی، ویسٹ مینجمنٹ اور شہری انفرااسٹرکچر جیسے اہم شعبوں میں جامع پالیسی تجاویز تیار کی ہیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ صوبے میں بی آر ٹی نظام کی توسیع، ڈیزل پبلک بسوں کا خاتمہ، الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ، شجرکاری اور مینگرووز کی بحالی جیسے منصوبے شامل کیے گئے ہیں جو نہ صرف فضا کو صاف کریں گے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کریں گے۔
سیکریٹری زبیر چنہ نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت نے ویسٹ مینجمنٹ کے شعبے میں بھی نمایاں اصلاحات تجویز کی ہیں جن کے تحت کچرے کی ری سائیکلنگ، کمپوسٹنگ، پلاسٹک کے دوبارہ استعمال اور ویسٹ ٹو انرجی منصوبے شروع کیے جائیں گے، پانی کے بہتر استعمال، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور گراؤنڈ واٹر ری چارج جیسے منصوبوں سے زرعی و شہری علاقوں میں پانی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔