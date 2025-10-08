  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 18.7°C
  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر

عرفان سدوزئی شائع October 8, 2025 اپ ڈیٹ October 8, 2025 06:23pm
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان

الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2025 مقرر کردی۔

ڈان نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2025 مقرر کردی گئی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 137 کے تحت گوشوارے جمع کرانا لازمی ہے۔

الیکشن کمیشن نے کہا کہ اراکین کو شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے بھی ظاہر کرنا ہوں گے، جبکہ گوشوارے مجوزہ فارم-بی میں الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

الیکشن کمیشن کے مطابق 31 دسمبر تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام یکم جنوری کو شائع کیے جائیں گے اور 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی رکنیت معطل کر دی جائے گی، جبکہ معطل اراکین پارلیمنٹ یا اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔

الیکشن کمیشن نے کہا کہ گوشواروں میں غلط معلومات دینے والے ممبران کے خلاف 120 دن میں کارروائی ہوگی۔

الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فارم-بی الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ، صوبائی دفاتر اور اسمبلی سیکرٹریٹس سے مفت دستیاب ہیں جبکہ یہ فارم فارم بی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

2

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

3

امریکی کمپنی کا پاکستان کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

6

کورین بینڈ ’بی ٹی ایس‘ کے گلوکار وی کی کروسانٹ کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

7

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

8

فلم بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر سرمایہ کار کو انسانی گوشت کھلایا، مہیش بھٹ

کارٹون

کارٹون : 8 اکتوبر 2025
کارٹون : 7 اکتوبر 2025