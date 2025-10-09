  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.9°C
  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خواتین میں ڈپریشن کی شرح میں جینیاتی عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں، تحقیق

ڈان اخبار شائع October 9, 2025 اپ ڈیٹ October 9, 2025 04:49pm
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

حالیہ تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ جینیاتی عوامل خواتین میں ڈپریشن کے خطرے میں مردوں کے مقابلے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جینیاتی عوامل خواتین میں ڈپریشن کے خطرے میں مردوں کے مقابلے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں اور یہ تحقیق اس بات کو بہتر سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ خواتین اس بیماری کا شکار زیادہ کیوں ہوتی ہیں۔

تحقیق کے دوران محققین نے تقریباً پانچ لاکھ افراد کے ڈی این اے کے نمونوں کا تجزیہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ خواتین میں ڈپریشن کے لیے جینیاتی علامات مردوں کے مقابلے تقریباً دوگنا زیادہ ہیں۔

ڈاکٹر برٹنی مچل نے کہا کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ خواتین کی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہونے کا امکان مردوں کے مقابلے دوگنا ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اب تک اس بات کی وضاحت کے لیے کوئی مستقل تحقیق موجود نہیں تھی کہ ڈپریشن خواتین اور مردوں کو کس طرح مختلف متاثر کرتا ہے، بشمول جینیاتی عوامل کے ممکنہ کردار کے۔

تحقیقاتی ٹیم نے ڈی این اے میں تقریباً سات ہزار تبدیلیاں شناخت کیں جو دونوں جنسوں میں ڈپریشن پیدا کر سکتی ہیں اور مزید تقریباً چھ ہزار تبدیلیاں صرف خواتین میں ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں۔

محققین نے یہ بھی دریافت کیا کہ ڈپریشن سے منسلک جینیاتی عوامل خواتین میں میٹابولک خصوصیات کے جینز کے ساتھ مردوں کے مقابلے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، یہ فرق اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے کہ خواتین کو ڈپریشن کے دوران وزن میں تبدیلی یا توانائی کی سطح میں فرق جیسے میٹابولک علامات زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔

ڈاکٹر برٹنی مچل نے یہ بھی کہا کہ زیادہ تر دوا کے تجربات اور علاج مردوں پر کیے جاتے ہیں اور وہ امید کرتی ہیں کہ اس تحقیق سے خواتین کے ڈپریشن کی طبی سمجھ میں بھی بہتری آئے گی۔

محققین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج صحت کی مختلف حالتوں، بشمول میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر، کے مطالعے میں جنس سے متعلق جینیاتی عوامل کو مدنظر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، تاکہ زیادہ ہدف شدہ علاج کی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025