پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کھلاڑیوں کے ڈیلی الاؤنسز کی مد میں تمام واجبات ادا کردیے

عبدالغفارشائع 09 اکتوبر 2025 06:20pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے کھلاڑیوں کے ڈیلی الاؤنسز کی مد میں تمام واجبات ادا کر دیے۔

تفصیلات کے مطابق پی ایچ ایف نے سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ٹیموں کے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ آفیشلز اور پی ایچ ایف ملازمین کے ڈیلی الاؤنسز اور واجبات مکمل طور پر ادا کر دیے ہیں۔

صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی  کا کہنا تھا کہ سلطان جوہر کپ میں شرکت کے لیے ملائیشیا جانے والے جونئیر ٹیم کے کھلاڑیوں کو ان کے الاؤنسز کی مد میں ایڈوانس رقم بھی ادا کر دی گئی ہے تاکہ وہ مالی پریشانی کے بغیر اپنے کھیل پر مکمل توجہ مرکوز کر سکیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام مالی امور کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا ہے، الحمدللہ، اب تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی گئی ہے۔

تاہم جو کھلاڑی حبیب بینک (ایچ بی ایل) میں اکاؤنٹ نہیں رکھتے، ان کے لیے رقم کی منتقلی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

یاد رہے کہ نیشنز کپ کے دوران کپتان سمیت چند کھلاڑیوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس کے ذریعے اپنے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے پر تشویش ظاہر کی تھی، جس پر پی ایچ ایف نے فوری اقدامات کرتے ہوئے تمام واجبات کلیئر کر دیے۔

صدر پی ایچ ایف نے امید ظاہر کی ہے کہ کھلاڑی اب آنے والے ایونٹس میں پوری توجہ اور جوش کے ساتھ اپنی کارکردگی پیش کریں گے۔

دوسری جانب، 11 اکتوبر سے ملائشیا میں شروع ہونیوالے 13ویں سلطان آف جوہر کپ 2025 کے لیے جونیئر ہاکی ٹیم ملائشیا کے شہر کوالالمپور پہنچ گئی۔

ٹورنامنٹ میں پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم اپنا پہلا میچ 11 اکتوبر کو ملائیشیا دوسرا میچ 12 اکتوب کو برطانیہ ، تیسرا میچ 14 اکتوبر کو بھارت، چوتھا میچ 15 اکتوبر کو نیوزی لینڈ اور پانچواں میچ 17 اکتوبرکو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔

