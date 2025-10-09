  • KHI: Clear 25.7°C
’نادیہ میڈی سونی سوانی، میڈی بگو‘ سے وائرل ہونے والے جوڑے کی اصلیت نے سب کو حیران کردیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 09 اکتوبر 2025 06:59pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک پر میاں اور بیوی بن کر ویڈیوز شیئر کرنے والے جوڑے کی اصلیت سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین حیران رہ گئے۔

جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ٹک ٹاکر ’اچھو دون‘ ٹک ٹاک پر کافی عرصے سے اپنی اہلیہ نادیہ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے دکھائی دیتے تھے، ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی تھیں۔

ان کے اکاؤنٹ کے ایک لاکھ 21 ہزار فالوورز ہیں اور انہوں نے اہلیہ ’نادیہ‘ کے ساتھ متعدد ویڈیوز شیئر کر رکھی ہیں، جن میں سے تقریبا تمام ویڈیوز میں وہ ایک ہی ڈائلاگ بار بار بولتے نظر آتے ہیں۔

ان کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں وہ اپنی اہلیہ کو سرائیکی زبان میں بولتے دکھائی دیتے ہیں کہ ’نادیہ میڈی سونی سوانی، میڈی بگو‘ اور ان کے رومانوی ڈائلاگز پر ان کی بیوی بنی صرف ’جی‘ کا جواب دیتی دکھائی دیتی ہیں۔

@achu.don.78670

نادیہ میڈی سونی سوانی

♬ original sound - Achu Don 7867

ان کے ایسے ہی رومانوی ڈائلاگز کی وجہ سے وہ مقبول ہوگئے اور ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک سمیت انسٹاگرام اور فیس بک پر وائرل ہوگئیں اور ان کا نام ٹرینڈنگ میں آگیا لیکن پھر اچانک ان کی پرانی ویڈیوز سامنے آئیں، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین حیران رہ گئے۔

@achu.don.78670

نادیہ میری سوہنی سوانی تیکر کپڑے لے أیا

♬ original sound - Achu Don 7867

پرانی ویڈیوز جو کہ دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اب بھی موجود ہیں، ان میں ’اچھو دون‘ اور نادیہ بنی لڑکی کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، تاہم پرانی ویڈیوز میں دونوں لڑکے ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین کے مطابق ٹک ٹاک ویڈیوز میں شادی شدہ جوڑا کا ڈراما رچانے والے دونوں ٹک ٹاکر لڑکے اور بھائی ہیں، انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز بنائیں اور ایک لڑکے کو لڑکی بنایا گیا۔

@achu.don.78670

نادیہ میری سونی سوانی دوستو اج سے ہم لائیو شروع کر رہے ہیں

♬ original sound - Achu Don 7867

نیو پلس کے مطابق ویڈیوز میں نادیہ نامی دلہن دراصل نادر ہیں اور وہ ویڈیوز میں اپنے دلہا بننے والے کے بھائی ہیں۔

دونوں ٹک ٹاکرز کی حقیقت سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ انہوں نے دونوں کی ویڈیوز پر میمز اور مزاحیہ تبصرے بھی کرنا شروع کردیے۔

@achu.don.78670

نادیا میری سونی سونی

♬ original sound - Achu Don 7867

اپنا نام ٹرینڈنگ پر آنے کے بعد ٹک ٹاکرز نے جوڑے کی صورت میں نئی ویڈیوز بھی شیئر کیں لیکن ان ویڈیوز میں انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ لڑکے کو لڑکی کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟

اس سے قبل بھی پشاور میں ایک مرد ٹک ٹاکر کو عورت بن کر نامناسب ویڈیوز شیئر کرنے اور شہرت حاصل کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔

@achu.don.78670

ساڈا گھر تیرا اپنا گھر ہے چا دل کو وی أ

♬ original sound - Wattakhel Production - Wattakhel Production

پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بعض معروف سوشل میڈیا اسٹارز کو مرد ہونے کے باوجود خاتون کے طور پر خود کو پیش کیے جانے پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔

@zeeshan.butt164

Nadia Real Ma Nadir Nikla 🙂 #nadir #couple #girlboy #fyp #zeeshanbutt

♬ original sound - Zeeshan Butt

