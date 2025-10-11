  • KHI: Clear 31.5°C
  • LHR: Clear 28.9°C
  • ISB: Clear 25.6°C
  • KHI: Clear 31.5°C
  • LHR: Clear 28.9°C
  • ISB: Clear 25.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لگتا ہے حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں، وفاقی وزیر تعلیم

ویب ڈیسک شائع October 11, 2025 اپ ڈیٹ October 11, 2025 03:26pm
وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں معاشی بحران نہیں، نیتوں کا بحران ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان نیوز
وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں معاشی بحران نہیں، نیتوں کا بحران ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں۔

کراچی کے علاقے ناظم آباد میں نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ تبدیلی لانی ہے تو ایوان میں لائی جائے، ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے، خاندان کر رہے ہیں، اٹھارویں ترمیم کے بعد بنیادی تعلیم ہم نے صوبوں کے حوالے کردی ہے۔

ڈاکٹر خالد مقبول کا کہنا تھا کہ ہم ایسے دور میں ہیں جب ہماری قسمت کا فیصلہ مشینیں کریں گی، امریکا میں نرس کی اتنی ہی عزت ہے، جتنی ڈاکٹر کی ہے۔

خالد مقبول نے کہا کہ میں جہاں سے پڑھا ہوں، وہاں 90 فیصد سے زائد لڑکیاں اب پڑھ رہی ہیں، آج چین میں ترقی کی رفتار ایسی ہے کہ ان کو سوا ارب لوگ کم پڑ رہے ہیں۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ جاپان، روس اور چند ممالک ایسے ہیں جہاں آبادی کی کمی کا خوف ہے، ہم ابھی سوچ رہے ہیں لیکن اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، جو بچے پوزیشن لے کر آ رہے ہیں وہ ایوانوں میں کیوں نہیں ہیں؟۔

ڈاکٹر خالد مقبول کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ سنتے سنتے بڑے ہوئے کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، پاکستان میں معاشی بحران نہیں بلکہ نیتوں کابحران ہے، نیتوں کا بحران ہوتے ہوئے معاشی بحران دور نہیں ہوسکتا۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم ان بدنصیب ملکوں میں سے ہیں جو ڈی انڈسٹریلائز ہوگئے، افرادی قوت کے بغیر ایکسپورٹ کرنے والی اب فیکٹریاں نہیں بچیں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

2

شادی چار ماہ میں ہی ختم ہوگئی تھی، زارا ترین کا انکشاف

3

افغاانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی، ذبیح اللہ مجاہد

4

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

5

ٹی ایل پی کو محدود رکھنے کی کوششوں کے باعث لاہور میں کشیدگی، جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل

6

اسرائیلی قید میں مشتاق احمد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ سابق سینیٹر نے روداد سنا دی

7

امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی خاتون کے نام، ڈونلڈ ٹرمپ اس سال بھی محروم

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 11 اکتوبر 2025
کارٹون : 10 اکتوبر 2025