  • KHI: Sunny 32.5°C
  • LHR: Clear 31.1°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Sunny 32.5°C
  • LHR: Clear 31.1°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سیلاب زدگان کی مدد کیلئے آئی سعودی خاتون پر فارن ایکٹ کے مقدمے میں فرد جرم عائد

ویب ڈیسک شائع October 13, 2025 اپ ڈیٹ October 13, 2025 02:10pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

کراچی کی مقامی عدالت نے فارن ایکٹ کے مقدمے میں ملزمہ نور فاطمہ پر فرد جرم عائد کردی، ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کردیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت شرقی نے استغاثہ کے گواہان کو 23 اکتوبر کو بلالیا، وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ سعودی خاتون نور فاطمہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان آئی تھیں، میزبان فیملی نے سعودی خاتون سے رقم، پاسپورٹ، موبائل چھین کر زیورات چوری کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، چوری کے مقدمے میں ملزمہ کی بریت ہوچکی ہے۔

تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ سعودی قونصل خانے نے تاحال ملزمہ کے سعودی شہری ہونے کی تصدیق نہیں کی، ملزمہ کے خلاف فارن ایکٹ کا مقدمہ شارع فیصل تھانے میں درج ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

لاہور: امیربالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں ہلاک

2

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

3

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

4

گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہ کیے جانے پر آج تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا فیصلہ

5

تحریک لبیک کا لاہور سے مارچ شروع، کارکنوں کی پولیس کیساتھ جھڑپیں

6

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کےخلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا آپشن نا قابل عمل قرار

7

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

8

اداریہ: ’افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں‘

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025