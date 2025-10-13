سابق ٹیسٹ بیٹسمین وزیر محمد 95 سال کی عمر میں انتقال کرگئے
سابق پاکستانی ٹیسٹ بیٹسمین وزیر محمد 95 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی ) نے وزیر محمد کے انتقال کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا:’ وزیر محمد ، چار محمد برادران میں سے ایک تھے، جنہوں نے پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی، انہوں نے 1952 سے 1959 تک ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے 20 میچز کھیلے۔’
کرک انفو کے مطابق، 95 سالہ دائیں ہاتھ کے بلے باز 1929 میں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بھائیوں میں مشہور کرکٹرز حنیف محمد، مشتاق محمد اور رئیس محمد شامل تھے۔
پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ایک بیان میں وزیر محمد کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
محسن نقوی نے کہا:’ وزیر محمد ایک بہترین بلے باز اور نہایت شائستہ انسان تھے۔’ انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔