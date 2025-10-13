  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
  • KHI: Clear 24.1°C
  • LHR: Clear 21.2°C
  • ISB: Clear 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ثروت گیلانی کے ہمایوں سعید اور ندیم بیگ کے نامناسب رویے کے انکشافات

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 13, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف اداکارہ ثروت گیلانی نے ساتھی اداکار ہمایوں سعید اور فلم ساز ندیم بیگ کے نامناسب اور غیر پیشہ ورانہ رویے کے انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ تیسری بار ان کے ساتھ فلم میں کام نہیں کریں گی۔

ثروت گیلانی نے ’ملیحہ رحمٰن‘ کو دیے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کے ساتھ پہلی دونوں ’جوانی پھر نہیں آنی‘ فلموں میں اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا، انہیں نظر انداز کرکے اس وقت اہمیت دی گئی جب فلم سازوں کو ان کی ضرورت پڑی۔

انہوں نے بتایا کہ پہلی ’جوانی پھر نہیں آنی‘ فلم میں بھی ان کے کردار کو مختصر کیا گیا، فلم کے آخری اور دوسرے حصے میں ان کے کردار کو دکھایا ہی نہیں گیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ پہلی فلم میں مناسب موقع اور عزت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے دوسری فلم میں کام کرنے سے انکار کردیا تھا لیکن ندیم بیگ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ’جوانی پھر نہیں آنی 2‘ میں ان کے کردار کو آخر تک دکھایا جائے گا۔

ثروت گیلانی کے مطابق لیکن بدقسمتی سے دوسری فلم میں بھی ان کے کردار کو آخری اور دوسرے حصے میں نہیں دکھایا گیا جب کہ دوسری فلم کی پروموشن کے دوران بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ فلم سازوں نے ان کے ساتھ اس وقت ہی رابطہ کیا جب ان کا ان میں کوئی کام ہوتا تھا، کام نکلنے کے بعد انہیں یاد تک نہ کیا جاتا۔

ان کے مطابق دوسری فلم کی پروموشن کے لیے پوری ٹیم کو لندن جانا تھا اور انہیں بھی جانا تھا، انہوں نے اپنے پیسوں سے ٹکٹ بک کروایا لیکن ٹیم نے انہیں روانہ ہونے کی اطلاع تک نہ دی اور ان کے ساتھ شیڈول تک شیئر نہ کیا گیا۔

اداکارہ نے ’جوانی پھر نہیں آنی‘ فلم سیریز کے ہدایت کار ندیم بیگ اور پروڈیوسر ہمایوں سعید کے رویے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ مزید اپنی عزت مجروح نہیں کر سکتی، وہ تیسری فلم کا حصہ نہیں بنیں گی۔

ثروت گیلانی کا کہنا تھا کہ فلم میکرز نے ہمیشہ انہیں اس وقت ہی یاد کیا، جب ان کا اداکارہ میں کام پڑتا ہے، اپنا کام نکلنے کے بعد وہ انہیں پوچھتے تک نہیں۔

انہوں نے بتایا کہ اب تیسری فلم کے لیے بھی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے لیکن وہ تیسری فلم کا حصہ نہیں بننا چاہتیں، وہ فلم میکرز کے رویے سے خفا ہیں، وہ مزید اپنی عزت مجروح نہیں کروا سکتیں، وہ یکساں عزت اور احترام چاہتی ہیں اور ان کے کردار کا جو حق ہے، وہ چاہتی ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ وہ آج بھی ندیم بیگ اور ہمایوں سعید کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتی ہیں اور وہ ان کا احترام کرتی رہیں گی لیکن وہ اب تیسری فلم کا حصہ نہیں بننا چاہتیں اور یہ کہ انہیں دونوں کے رویے پر افسوس ہے، انہیں اس وقت ہی یاد کیا جاتا ہے، جب ان میں کوئی کام پڑتا ہے۔

خیال رہے کہ ’جوانی پھر نہیں آنی‘ کی پہلی فلم 2015 جب کہ دوسری فلم 2018 میں ریلیز ہوئی تھی، دونوں فلموں میں ثروت گیلانی کا کردار تھا، انہوں نے پٹھان خاتون کا کردار ادا کیا تھا اور واسع چوہدری ان کے شوہر بنے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

4

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

8

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025