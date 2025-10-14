ڈراما ’جمع تقسیم‘ کی سدرہ سے مشابہت کی افواہیں، علیزے شاہ کا ردعمل آگیا
اداکارہ علیزے شاہ نے ڈراما ’جمع تقسیم‘ کی کردار سدرہ سے اپنی مشابہت سے متعلق گردش کرتی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ان کا نذیبہ زینب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔
ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ ان دنوں ہم ٹی وی پر نشر ہورہا ہے اور ناظرین میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کررہا ہے، اس ڈرامے کے اداکاروں کو بھی خوب سراہا جارہا ہے، خاص طور پر سدرہ کا کردار، جسے اپنے ہی گھر میں کزن کی جانب سے ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
یہ کردار نئی اداکارہ نذیبہ زینب ادا کررہی ہیں، جن کا یہ پہلا ڈراما ہے، تاہم پہلے ہی پروجیکٹ میں ان کی شاندار اداکاری نے شائقین کے دل جیت لیے ہیں۔
اسی دوران سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کی جانب سے ایسی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ نذیبہ زینب اداکارہ علیزے شاہ سے مشابہت رکھتی ہیں، حتیٰ کہ بعض نے انہیں علیزے شاہ کی چھوٹی بہن قرار دے دیا۔
تاہم، حال ہی میں علیزے شاہ نے ان خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوریز میں وضاحت کی کہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے۔
انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ان کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ وہ صرف ایک ہی علیزے کو برداشت کرسکتے ہیں، اس لیے وہ واحد علیزے ہیں۔
علیزے شاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری میں نئے اور باصلاحیت فنکار اپنی پہچان بنانے آتے ہیں، لیکن ان کا موازنہ مشہور شخصیات سے کردیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ خود انڈسٹری میں نئی نئی آئی تھیں اور ان کا موازنہ اکثر مشہور شخصیات سے کیا جاتا تھا تو انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی الگ شناخت بنانا چاہتی تھیں۔
اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ ایک بات انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر لوگ انہیں اتنا ناپسند کرتے ہیں تو پھر آئے دن وہ یہ کیوں سنتی ہیں کہ علیزے شاہ جیسا نیا چہرہ آگیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود پسند ہیں تو ہاں، وہ واقعی خود پسند ہیں۔
اداکارہ نے مزید وضاحت کی کہ بعض لوگ ان کے چہرے میں تبدیلی پر تنقید کرتے ہیں لیکن انہیں خود نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا، ممکن ہے کہ پہلے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر تھکن نظر آتی ہو، لیکن اب چونکہ وہ خوش رہنے لگی ہیں، اس لیے ان کے چہرے پر بھی وہ خوشی جھلکتی ہے۔
آخر میں علیزے شاہ نے مشورہ دیا کہ دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے اپنی دیکھ بھال کریں تو کسی کو بھی پلاسٹک سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یاد رہے کہ ماضی میں ان پر چہرے کی سرجری کروانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے، تاہم وہ کئی بار اس کی تردید کرچکی ہیں۔