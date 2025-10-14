لاہور ٹیسٹ: جنوبی افریقہ 269 رنز بناکر آؤٹ، پاکستان کے دوسری اننگز کی ابتدا میں ہی 2 کھلاڑی آؤٹ
لاہور ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 269 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی، اسپنر نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، دوسری اننگز میں پاکستان کے 33 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہوگئے۔
قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ کے تیسرے روز پاکستان نے 109 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کیا تو پہلی اننگز میں 93 رنز بنانے والے امام الحق بغیر کوئی رن بنائے سمون ہربر کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں اسٹمپ ہوگئے۔
پہلے اننگز میں نصف سنچری اسکور کرنے والے کپتان شان مسعود بھی دوسری اننگز میں قابل ذکر کاکردگی نہ دکھا سکے اور 7 رنز بناکر سمون ہربر کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے، پاکستان کے کھانے کے وقفے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 36 رنز بنائے تھے۔
اس سے قبل، جنوبی افریقہ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز کے ساتھ تیسرے دن کھیل کا آغاز کیا تو 13 رنز کے اضافے کے بعد اس کی چھٹی وکٹ گرگئی، سینوران متھوسوامے ساجد خان کی گیند پر سلمان علی آغا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔
اس دوران ٹونی ڈی زورزی نے 10 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 162 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی جس کے بعد 261 کے مجموعی اسکور پر جنوبی افریقہ کی آٹھویں وکٹ گرگئی اور ٹونی ڈی زورزی نعمان علی کی گیند پر شاہین شاہ آفریدی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔
جنوبی افریقہ کی نویں وکٹ نعمان علی کے حصے میں آئی جنہوں نے پرینیلن سبرائین کو سلمان علی آغا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کیا اور 6 وکٹیں حاصل کرلیں۔
جنوبی افریقہ کی دسویں وکٹ ساجد خان کے حصے میں آئی، ساجد خان نے کگیسو ربادا کو کلین بولڈ کیا۔
یاد رہے کہ پاکستان نے میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور پہلی اننگز میں امام الحق، شان مسعود، محمد رضوان اور سلمان علی آغا کی نصف سنچریز کی بدولت 378 رنز بنائے تھے جبکہ جنوبی افریقہ کی جانب سے سینوران متھوسوامے نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔
جنوبی افریقہ نے پیر کو میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنائے تھے۔