  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 26.5°C
  • ISB: Clear 22.5°C
  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 26.5°C
  • ISB: Clear 22.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ناصر ادیب کو اداکاراؤں کے ماضی پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، فائزہ حسن

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 14 اکتوبر 2025 05:33pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

معروف اداکارہ فائزہ حسن نے سینئر لکھاری ناصر ادیب اور اداکار فردوس جمال کی جانب سے اداکاروں سے متعلق دیے گئے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں منجھی ہوئی شخصیات ہیں، انہیں دوسروں کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔

فائزہ حسن نے حال ہی میں یوٹیوبر کو دیے گئے انٹرویو میں فردوس جمال اور ناصر ادیب کی جانب سے دوسری شوبز شخصیات سے متعلق دیے گئے بیانات پر کھل کر بات کی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ فردوس جمال کی بہت بڑی مداح رہی ہیں، انہوں نے ان کے تمام ڈرامے دیکھ رکھے ہیں، انہوں نے شاندار کام کیا۔

اداکارہ کے مطابق اتنی ساری باتیں کرنے کے باوجود فردوس جمال اب بھی انہیں پسند ہیں اور یہ کہ ان اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟

فائزہ حسن کا کہنا تھا کہ فردوس جمال سینئر اداکار ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کب، کہاں، کون سی اور کتنی بات کرنی ہے، اس لیے انہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔

اداکارہ نے پوڈکاسٹس میں سینئر اداکاروں کی جانب سے دوسری شخصیات سے متعلق نامناسب باتیں کرنے پر پوڈکاسٹرز کو بھی قصور قرار دیا اور کہا کہ وہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے سینئر اداکاروں کو بات کرنے اکساتے ہیں۔

اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب بھی انہیں بہت پسند ہیں، انہوں نے ان کی لکھی تمام لولی وڈ فلمیں دیکھ رکھی ہیں۔

فائزہ حسن کے مطابق ناصر ادیب نے اچھا کام کیا لیکن وہ بھی پوڈکاسٹس میں دوسری شخصیات سے متعلق بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب کو دوسری اداکاراؤں اور اداکاروں کے ماضی پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں یہ تھی، فلاں وہ تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

7

حماس نے تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی رہا کردیے، سیکڑوں فلسطینی قیدی بھی غزہ پہنچ گئے

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 14 اکتوبر 2025
کارٹون : 13 اکتوبر 2025