رونالڈو فیفا کوالیفائرز میں سب سے زیادہ گول کرنے والے فٹبالر بن گئے
فیفا ورلڈکپ کوالیفائیرز میں ہنگری اور پرتگال کے درمیان میچ کے دوران کرسٹیانو رونالڈو نے دو گول اسکور کرکے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے کرلیا، وہ فیفا ورلڈکپ کوالیفائیرز میں سب سے زیادہ گول کرنے والے پلیئر بن گئے۔
غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق پرتگال کو اپنے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی خوشی مؤخر کرنا پڑی جب ہنگری کے خلاف ان کا میچ 2-2 سے برابر ہوگیا ، حالانکہ کرسٹیانو رونالڈو کے دو گول نے میزبان ٹیم کو برتری دلا دی تھی۔
پرتگال کو اگلے سال امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہ پکی کرنے کا موقع اس وقت مل سکتا تھا اگر وہ یہ میچ جیت جاتے، تاہم اب انہیں انتظار کرنا ہوگا۔
گروپ میں 4 میچوں کے بعد پرتگال کے 10 پوائنٹس ہیں، جو دوسرے نمبر پر موجود ہنگری سے 5 پوائنٹس آگے ہیں، جب کہ دونوں ٹیموں کے 2،2 میچ باقی ہیں، آئرلینڈ 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔
اس دوران، 40 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 22ویں منٹ میں گول کرکے ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر لیا، یہ ان کا 40واں گول تھا، جس سے انہوں نے ریٹائرڈ گواتی مالا کے اسٹرائیکر کارلوس رُوئز کو پیچھے چھوڑ دیا۔
رونالڈو نے میچ کے دوران ہی اپنا 41واں کوالیفائنگ گول مکمل کیا، جس کے ساتھ وہ اس فارمیٹ میں تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے، وہ اب تک اپنے ملک کے لیے 143 واں بین الاقوامی گول کرچکے ہیں۔
رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ اپنا کیریئر ابھی چند سال اور جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اگلے سال ورلڈ کپ جیتنا ان کا سب سے بڑا خواب ہے۔
اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے رونالڈو نے حال ہی میں کہا تھا کہ میں چند سال اور کھیلنا چاہتا ہوں، میں اب بھی اچھا کھیل رہا ہوں، اپنے کلب اور قومی ٹیم دونوں کی مدد کر رہا ہوں۔ پھر کیوں نہ کھیلتا رہوں؟
اس سے قبل یہ ریکارڈ کارلوس رُوئز (Carlos Ruiz) کے پاس تھا، جنہیں ’دی لٹل فِش‘ کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے گواتی مالا کے لیے 47 کوالیفائرز میں 39 گول اسکور کیے تھے۔
رونالڈو کے سب سے بڑے حریف لیونل میسی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے ارجنٹینا کے لیے 72 کوالیفائنگ میچوں میں 36 گول کیے ہیں۔