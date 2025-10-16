وزیرخارجہ اسحٰق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون، خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلۂ خیال

وزیرخارجہ اسحٰق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون، خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلۂ خیال
وزارت امور خارجہ کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کے مطابق نائب وز یراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار کو سعودی عرب کے وزیرخارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ٹیلی فونک کال موصول ہوئی۔
ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ نے مملکتِ سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان، سعودی عرب کے ساتھ علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطہ رکھے گا۔