  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 24.1°C
  • ISB: Clear 20°C
  • KHI: Clear 27.9°C
  • LHR: Clear 24.1°C
  • ISB: Clear 20°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پوسٹ شیئر کرو تو کمنٹس کیے جاتے ہیں ’سروس دستیاب ہے، گھر پر اکیلی ہوں، زرین خان

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 16, 2025 اپ ڈیٹ October 16, 2025 06:38pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

بولی وڈ اداکارہ زرین خان نے اپنی پوسٹس پر صارفین کے نامناسب کمنٹس کیے جانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جو کوئی بھی پوسٹ کرتی ہیں تو صارفین جلد ہی نامناسب کمنٹس کرنا شروع کردیتے ہیں۔

زرین خان نے انسٹاگرام اور فیس بک پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوال کیا کہ ان کی طرح دوسرے افراد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ یا صرف ان کی پوسٹس پر نامناسب کمنٹس کیے جاتے ہیں؟

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ نامناسب کمنٹس صرف انسٹاگرام پوسٹس پر کیے جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نامناسب کمنٹس کرنے والے حقیقی اکاؤنٹس ہیں یا پھر وہ جعلی ہیں؟

زرین خان نے کہا کہ اگر وہ کسی فوتگی کی پوسٹ بھی کرتی ہیں تو بھی ان کی پوسٹ پر انتہائی نامناسب کمنٹس کیے جاتے ہیں، صارفین کے اکاؤنٹس سے کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ ’گیلا کر دوں گی‘۔

اداکارہ نے کہا کہ وہ جیسے ہی انسٹاگرام پر کوئی پوسٹ شیئر کرتی ہیں تو درجنوں اکاؤنٹس سے نامناسب کمنٹس کیے جاتے ہیں، جن میں انتہائی فحش اور نامناسب جملے لکھے جاتے ہیں۔

بولی وڈ اداکارہ کے مطابق ان کی پوسٹس پر کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ انہیں بوائے فرینڈ چاہیے، گرل فرینڈ چاہیے، گھر پر اکیلی ہوں، سروس دستیاب ہے اور گیلا کردوں گی۔

زرین خان نے اظہار برہمی کرتے ہوئے دوسری شوبز شخصیات اور انسٹاگرام صارفین سے بھی سوال کیا کہ ان کی پوسٹس پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کمنٹس کیے جاتے ہیں یا صرف ان کی پوسٹس پر ایسا ہوتا ہے؟

ان کے مطابق ان کی پوسٹس پر مختلف اشیاء کی تصاویر بھی شیئر کی جاتی ہیں۔

انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس طرح کے نامناسب کمنٹس کرنے والے حقیقی انسٹاگرام صارفین ہوتے ہیں یا پھر وہ جعلی بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں؟

زرین خان کی ویڈیو پر لوگوں نے تبصرے کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ بھارت کی نئی نسل پریشانی کا شکار ہے، وہ اس طرح کے نامناسب کمنٹس کرتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

3

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

4

افغانستان: کابل میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں

5

ہم ایوارڈز میں ہانیہ عامر کو مداحوں کے غیر مناسب رویے کا سامنا، ویڈیوز وائرل

6

ضلع چمن اور کُرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے حملے ناکام، 50 حملہ آور ہلاک

7

’عمران خان نے کہا ہے، پے رول پر رہائی ملی تو امن، افغان تنازع کے حل کیلئے کردار ادا کرسکتا ہوں‘

8

پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر سیز فائر کا فیصلہ

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025