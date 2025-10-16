زندگی کا اصل ’تماشا‘ اب شروع ہوگا، سارہ عمر کی طلاق کے بعد کی زندگی پر گفتگو
معروف اداکارہ سارہ عمیر نے کہا ہے کہ ان کی زندگی کا اصل ’تماشا‘ تو اب شروع ہوگا، ریئلٹی شو ’تماشا گھر‘ کا تماشا تو دو ہفتوں میں ختم ہوچکا۔
سارہ عمیر نے حال ہی میں ’اے آر وائے پوڈکاسٹ‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
انہوں نے بتایا کہ وہ ریئلٹی شو ’تماشا گھر‘ میں شرکت کے لیے اپنے 6 اور ساڑھے چار سال کے بچوں کو تنہا چھوڑ کر گئی تھیں، ان کا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا جب کہ انہیں بھی احساس تھا کہ بچے ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔
ان کے مطابق بچے والد کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن والدہ کے بغیر ان کا رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ’تماشا گھر‘ میں عبادتیں کرنے کے بعد بار بار خدا سے دعائیں مانگیں کہ وہ شو سے نکل جائیں ار پھر ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔
انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ’تماشا گھر‘ کے سیٹ پر نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی ہے، جہاں کیمرے نہیں لگے ہوتے، وہ واحد جگہ ہے، جہاں کیمرے نہیں ہوتے جب کہ شو کے سیٹ پر گھڑیال تک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ شرکا اندازے سے عبادت کرتے ہیں۔
سارہ عمیر کا کہنا تھا کہ ’تماشا گھر‘ کی کانٹیسٹنٹ کنول پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھتی تھیں، وہ فجر کی نماز بھی پڑھتی تھیں، وہ اندازے سے نمازیں پڑھتی تھیں، شو کے سیٹ پر وقت دیکھنے کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ فہد مصطفیٰ نے ’تماشا گھر‘ میں انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا، وہ جب شو میں مہمان بن کر آئے تھے تو سب کی طرح ان سے بھی وہ ادب سے ملے اور وہ انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتے ہیں۔
ان کے مطابق فہد مصطفیٰ تمام لڑکوں سے گلے ملے تھے جب کہ لڑکیوں کے سروں پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، ان کے سر پر بھی انہوں نے ہاتھ رکھا تھا لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے مناظر آن ایئر نہیں ہوسکے، جس وجہ سے لوگوں کو لگا کہ فہد مصطفیٰ ان سے ناراض ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔
اداکارہ نے کہا کہ وہ اتنی بڑی ہوچکی ہیں لیکن اس باوجود وہ والدہ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتیں، اس لیے انہوں نے والدہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔
انہوں نے والدہ اور بڑے بھائی کو اپنی سب سے بڑی سپورٹ بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کے تعاون کی وجہ سے ان کی مشکلات کم ہوتی ہیں۔ سارہ عمیر کا کہنا تھا کہ ’تماشا گھر‘ کا تماشا تو دو ہفتوں میں ختم ہوگیا لیکن ان کی زندگی کا اصل ’تماشا‘ تو اب شروع ہوگا۔
انہوں نے واضح کیا کہ بطور تنہا والدہ بچوں کی پرورش کرنا، گھر کو سنبھالنا، کام کرنا اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے تماشے اب شروع ہوں گے۔
خیال رہے کہ ریئلٹی شو ’تماشا گھر‘ سے نکلنے کے بعد ہی گزشتہ ماہ سارہ عمیر نے انکشاف کیا تھا کہ چند ماہ قبل ہی ان کی طلاق ہوئی تھی اور طلاق ہونے کے بعد ہی وہ ریئلٹی شو میں گئی تھیں۔
سارہ عمیر کے مطابق شادی کے 9 سال بعد ان کی طلاق ہوئی، ان کے اور شوہر کے درمیان 20 سال سے تعلقات تھے، دونوں کے درمیان کم عمری میں تعلقات استوار ہوئے تھے۔
اداکارہ نے طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے شادی ٹوٹنے کا واضح سبب نہیں بتایا تھا، تاہم کہا تھا کہ اب دونوں بچے ان کے ساتھ ہیں۔