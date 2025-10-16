سابق باکسنگ عالمی چیمپئن رکی ہیٹن گھر میں پھندے سے لٹکے پائے گئے، تحقیقات میں انکشاف
سابق باکسنگ ورلڈ چیمپئن رکی ہیٹن کی موت کی تحقیقات مین انکشاف ہوا کہ رکی ہیٹن اپنے گھر میں پھندے سے لٹکے ہوئے پائے گئے تھے۔
خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق برطانوی عدالت کو بتایا گیا کہ 46 سالہ رکی ہیٹن، جنہیں ’ہٹ مین‘ کے نام سے جانا جاتا تھا، 14 ستمبر کو گریٹر مانچسٹر میں واقع اپنے گھر میں بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے تھے۔
مانچسٹر ساؤتھ کورونر کی عدالت میں پولیس کے تحقیقاتی افسر ایلیسن کیٹلو نے رکی ہیٹن کی لاش ملنے کے حوالے سے تفصیلات بیان کیں۔
عدالت کو بتایا گیا کہ لائٹ ویلٹر ویٹ اور ویلٹر ویٹ میں عالمی چیمپئن بننے والے سابق برطانوی باکسر 12 ستمبر کو آخری مرتبہ اہلِخانہ کو بہتر حالت میں نظر آئے تھے۔
تاہم اگلے دن سابق چیمپئن متوقع تقریب میں شریک نہیں ہوئے اور 14 ستمبر کی صبح ان کے مینیجر پال انہیں مانچسٹر ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ان کے گھر پہنچے، تاکہ وہ دونوں دبئی روانہ ہوسکیں، تاہم پال نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا۔
تحقیقاتی افسر ایلیسن کیٹلو مچ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر موت کی وجہ پھندا لگانا بتائی گئی ہے جبکہ تحقیقات کو 20 مارچ 2026 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔
گزشتہ ہفتے، ہزاروں افراد مانچسٹر کی سڑکوں پر رکی ہیٹن کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے سڑکوں پر موجود تھے، سابق چیمپئن مقبول، زندہ دل اور پرجوش شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔
تقریب میں کھیل اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کئی مشہور شخصیات شریک ہوئیں، جن میں گلوکار لیام گیلاگر، سابق انگلینڈ و مانچسٹر یونائیٹڈ اسٹرائیکر وین رونی اور سابق ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن ٹائسن فیوری شامل ہیں۔
رکی ہیٹن نے 2012 میں اپنی غیر دانشمندانہ واپسی کے بعد جب دوسری مرتبہ باکسنگ سے ریٹائرمنٹ لی تو وہ اپنی ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں کھل کر بات کرنے والے کھلاڑیوں میں شامل تھے۔
2016 میں برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے شراب نوشی، منشیات اور خودکشی کی کوششوں کے بارے میں کھل کر بتایا تھا۔
رکی ہیٹن نے 2022 میں میکسیکو کے باکسر مارکو انتونیو بیریرا کے خلاف ایک نمائشی مقابلے میں بھی حصہ لیا اور رواں برس جولائی میں اعلان کیا تھا کہ وہ دسمبر میں دبئی میں ایک پروفیشنل فائٹ کے لیے رنگ میں اُتریں گے۔